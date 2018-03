Kia Stinger, la GT che non ti aspetti

CANNES - Sfila sulla Croisette come una star. Le signore eleganti si voltano quando sfilano i 483 centimetri di una gran turismo come non ne fanno più. Si chiama Stinger il film da Oscar che mette in scena Kia: dopo tante pellicole di sostanza premiate dal mercato (vendite raddoppiate in dieci anni, quelli della crisi...) stavolta si va in sala, pardon nell'abitacolo, per sognare.



Stinger è una sportivona quattro porte (e quattro posti, volendo cinque) che ha senso soprattutto nella versione benzina da 370 cavalli, ma che fatalmente attirerà di più con il solidissimo 2.2 diesel da 200 Cv (e 7500 euro in meno a listino). Mangia l'asfalto con cattiveria ma non esagera. Meglio la Costa Azzurra della pista, per capirci. Non manca nulla: cavalli, trazione rigorosamente posteriore (integrale on demand con la coppia che in caso di necessità si sposta al massimo al 50% sull'asse anteriore), un automatico a 8 marce che è una fucilata, aerodinamica curata in modo maniacale e uno sterzo sfrontatamente diretto.



Soprattutto è bella, Stinger. Dentro e fuori. Si era quasi perso il gusto della bellezza sulle quattro ruote, ormai declinate solo alla massima connettività e all'elettronica per la sicurezza. E ovviamente Stinger ha davvero tutto, dal sistema Harman Kardon alla frenata d'emergenza. E per gli sportivi perfino il launch control!

Ma se Kia si toglie lo sfizio di dimostrare al mondo che sa sfidare le premium, non dimentica i valori della premiata ditta: 7 anni di garanzia e un listino decisamente più vantaggioso rispetto alle tedesche. Vi basta?

L’IDENTIKIT

Stinger GT 3.3 biturbo benzina

Dimensioni lungh. 4830 mm, largh. 1870, alt. 1400, passo 2905

Bagagliaio 406/1114 litri

Motore 3.342 cc benzina V6 iniezione diretta, 370 Cv, coppia max 510 Nm

Trasmissione cambio automatico a 8 marce, trazione integrale

Prestazioni vel. max. 270 km/h, 0-100 km/h in 4”9

Consumi 10,6 l/100 km (combinato)

Emissioni CO2 244 g/km

Prezzo 55.000 euro

CI PIACE

Design affascinante, aerodinamica curata, cambio veloce, sterzo preciso (un po' meno alle altissime velocità), prezzo, possibilità di renting ai privati

NON CI PIACE

Plastiche in basso, consumi, modulabilità della frenata (è Brembo, ma bisogna farci l'abitudine)