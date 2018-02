Volkswagen, tutto il bello del metano: diverte (e inquina meno dell'ibrido)

Tutti concordi, il futuro è l’elettrico. Ma per l’orizzonte a breve? Come gestire la transizione? Volkswagen ha le idee chiare e risolve la questione affidando pieni poteri a un combustibile fossile come il gas naturale dalle proprietà (considerando il ciclo integrato, dalla fonte all’utilizzo finale) persino più virtuose dell’elettrico.



Già, a conti fatti una Golf turbo metano (in promo a 17.900 euro, stesso prezzo del benzina), non certo un «polmone» visti i 110 Cv del 1.4 TGI, inquina meno di una segmento C ad alimentazione ibrida: emissioni CO2 a quota 98 g/km, contro una media di 118 g/km. Il testa a testa ecologico vede in netto vantaggio anche Polo TGI (da 18.900 euro), 87 g/km di CO2 (la media delle ibride segmento B non scende sotto i 101 g/km), ed eco up! (da 16.000 euro): 82 punti base contro 106.

E allora perché questa disparità di trattamento? Alle ibride è consentito posteggiare gratis nelle strisce blu… Ma per chi viaggia a gas, i vantaggi esistono ugualmente: l’esenzione del bollo, un risparmio alla pompa del 30% rispetto al gasolio.



Per non parlare di una rete di rifornimento, la più estesa d’Europa, che dal 2008 a oggi ha visto le stazioni raddoppiare (da 630 a 1.173). Volkswagen crede nel metano e sostiene la produzione su vasta scala del biometano, ottenuto anche dai rifiuti organici domestici.

Per un circolo virtuoso che azzera le emissioni. Fosse per Wolfsburg, l’auto elettrica può crescere in tutta calma.