Mercedes CLS terza generazione: praticamente perfetta

Berlina 4 porte o coupé 4 porte? Il dilemma con Mercedes CLS si è posto da subito, da quando fu presentata la prima versione della coupé sportiva a 4 porte, poi le discussioni sono proseguite fra gli accademici, dimenticandosi che questo stile ha un suo perché anche se non convince tutti. In ogni caso siamo giunti alla terza generazione di CLS e rispetto al passato si sa che non ci sarà più la versione Shooting Brake, ovvero la station coupé che a vederla ti venivano dei dubbi su cosa fosse.

Con l'ultima nata di CLS si può dire che si sia raggiunto il massimo possibile. C'è tutto e anche il superfluo, come ad esempio le lucine sulle bocchette d'aria che cambiano colore a seconda della temperatura. Mai più senza, si potrebbe dire. Ma è anche vero che è il segno dell'attenzione al particolare che viene estremizzato. A dare un tocco green c'è una versione Mild Hybrid per con il 3.0 litri benzina da 367 Cv che ha un «boost» di potenza elettrica supplementare di 22 Cv e un aumento della coppia. Fa tanto bottone magico delle F.1, quando dai di gas senti la cavalleria rusticana che si scatena. Da paura e da libidine quando arriva la botta nella schiena.

Ottimo il cambio automatico, tenuta di strada di altissimo livello, sedili contenitivi che ti fanno sentire strano perché in curva si gonfia lo schienale dal lato in cui sterzi. A livello sportivo sarebbe meglio un bel sedile contenitivo, ma il plus è rappresentato da tanti piccoli particolari. Massaggio compreso. I motori: i diesel la fanno ancora da padrone, con due versioni da 286 e 340 Cv per la 350D 4matic e la 400D 4matic. I prezzi partono da 69.991 (sono tedeschi, precisi quando vogliono...) e si arriva alle stelle degli oltre 143 mila euro per una 63 AMG, vera libidine a 4 ruote.