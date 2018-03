La nostra top ten: dalla 488 Pista al futuro

1.FERRARI 488 PISTA

Una rossa è sempre una rossa. Bellissima, monta semplicemente il V8 più potente della storia Ferrari, 720 Cv. I flash a Ginevra sono ancora una volta tutti per lei

2.PEUGEOT 508



Berlina coupé quattro porte hatchback, altezza da sportiva, dettagli di classe (vetri a filo), interni di grande personalità con tanto di i-Cockpit: il Leone esce decisamente dal coro. La First Edition (ha praticamente tutto) debutta a 48mila euro.

3.VOLVO V60



Le station wagon in Svezia le sanno fare da parecchio. Ecco l’erede della mitica V70. In quattro metri e 70 il design e la tecnologia in puro stile Volvo. In Italia dopo l'estate, da 38mila euro con il D3

4.BMW X4



Bmw continua a barrare delle X: la seconda generazione della X4 piace per la sportività della coda e l’autorevolezza del frontale. Sui contenuti Monaco resta una garanzia

5.AUDI A6

L’ottava generazione della baby ammiraglia di Ingolstadt riceve in eredità la tecnologia di A7 e A8. Pur fedele a se stessa e pulita nelle linee riesce a tirar fuori carattere, soprattutto nela vista laterale. Interessante: nel corso dell’anno arriverà il 4 cilindri TDI 204 Cv con tecnologia mild hybrid a 12 Volt

6.SKODA VISION X

Skoda trova l’uovo di Colombo: motore a metano da 130 Cv unito a un motore elettrico sull’asse posteriore per una trazione integrale intelligente e iù che pulita. Per ora è solo un concept, ma nascerà senz’altro qualcosa. In poco più di 4 metri e 20 Skoda ci aggiunge pure un design tutt’altro che banale. Simply clever

7.I.D. VIZZION

Il futuro secondo Volkswagen. Nel 2030 niente volante, né dashboard, solamente un divano viaggiante e intelligente. Ma nel 2022 questo concept di Wolfsburg si concretizzerà su strada con un'ammiraglia fantascientifica. Tranquilli: inizialmente con il volante...

8.JAGUAR I-PACE



Il primo Suv davvero elettrico (è stato concepito esclusivamente con le batterie) è pronto a cambiare le regole anche in Europa e a dichiarare "guerra" a Tesla. Due numeri: 400 Cv e 480 km di autonomia. Elon Musk è avvertito...

9.RENAULT EZ-GO

Il futuro va costruito a 360 gradi. Renault allora sfodera un concept non più pensato per chi guida ma per chi usufruisce dei trasporti urbani. Ecco un'idea per la mobilità di domani, una sorta di taxi-robot ecocompatibile e bella da vedere

10.HONDA CRV

Non guardate il design, cambia poco. Però aumenta il passo, per la prima volta ci sono i sette posti e arriva anche la versione ibrida con un 2.0 VTEC e due motori elettrici. Insomma, tutto il buon senso e la praticità secondo Honda.