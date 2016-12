A gennaio attesi J-Ax e Fedez, baustelle, Brunori Sas

Il 2017 si apre all’insegna di diverse novità discografiche. Il 13 gennaio Alessandro Mannarino pubblica l'album di inediti "Apriti cielo", i Baustelle "L'amore e la violenza" anticipato il 30 dicembre dal singolo "Amanda Lear", Teresa De Sio con "Teresa canta Pino" che in 15 brani omaggia Pino Daniele in chiave folk d’autore, i Sepultura con "Machine messiah". "Wollow" è il titolo dell’album d’esordio del cantautore italo-inglese Sergio Beercock, esordiscono i Blindur di Massimo De Vita e Michelangelo Bencivenga, e Senhit con "Hey buddy". Le classifiche si animeranno sicuramente per l’attesissimo album "Comunisti con Rolex" della coppia J-Ax & Fedez, il 20 gennaio, anticipato dai singoli "Vorrei ma non posto" e "Assenzio" feat. Stash e Levante; Brunori Sas torna con "A casa tutto bene", "Un mondo raro. Vita e incanto di Chavela Vargas" è il progetto di Antonio Dimartino e Fabrizio Cammarata, nonchè Piuma Makes Noise con l’album omonimo, Roberta Giallo con "L'oscurità di guillaume" e Ronnie Baker Brooks, figlio di Lonnie Brooks,con l’album da solista "Times have changed".

Per il 27 gennaio sono attesi Diodato con "Cosa siamo diventati", il cofanetto triplo su Ivan Graziani dal titolo "Rock e ballate per quattro stagioni" in occasione dei venti anni dalla sua scomparsa, il rapper londinese di origini nigeriane Tine Tempeh, i Deaf Havana con "All these countless nights", Rockin' 1000 con l'album "That's live - the biggest rock band on earth" nato da un’idea di 1000 ragazzi di Cesena che hanno portare i Foo Fighters nella loro città, James Arthur con "Back from the edge". Il 3 febbraio Francesco De Gregori torna on il doppio album "Sotto il vulcano" registrato al teatro Antico di Taormina lo scorso 27 agosto; nell’attesa dei dischi sanremesi arrivano Paola Turci con la ripubblicazione dell’album "Questa parte di mondo" del 2002 e Fabrizio Moro con il cd e vinile "Pensa" contenente l’omonimo brano vincitore al Festival di Sanremo 2007. Durante la settimana del festival di Sanremo sono stati già annunciati Alice Paba, Elodie e Michele Zarrillo con rispettivi nuovi album e Nesli con re pack del precedente album; il 10 febbraio arriva il gigante buono Rag'n'Bone Man, ovvero Rory Graham, con album "Human" dopo il singolo omonimo che ha spaccato in radio e nelle classifiche di vendita. Gigi D’Alessio è atteso per il 24 febbraio con il nuovo album contenente "La prima stella" con cui sarà in gara al festival di Sanremo. Anche Samuel dei Subsonica ha scelto questa data per il primo album da solista "Il codice della bellezza" contenente "Vedrai" con cui è in gara a Sanremo, i primi due singoli "La risposta" e "Rabbia", nonchè un duetto con Jovanotti. A febbraio ci saranno anche la statunitense Bebe Rexha e i Planet Funk.

Il 10 marzo uscirà il nuovo album "Noblesse oblige" dei Decibel formati 40 anni fa da Enrico Ruggeri con 12 brani inediti e 3 grandi successi. Alex Britti il 17 marzo torna con "In nome dell’amore - volume 2" di sette brani inediti e anche una cover, Le Luci della Centrale Elettrica tornano con "Terra". A marzo tornano con nuovi album Clementino (conterrà "Ragazzi fuori" da Sanremo), Fabri Fibra, Lo Stato Sociale e Modena City Ramblers (anticipato dalla ninna nanna "Quacet putein"). In questo periodo usciranno i nuovi lavori dei sanremesi Giusy Ferreri, Alessio Bernabei, Al Bano, Ron, Francesco Gabbani, Marco Masini, Michele Bravi ("Il diario degli errori in un concept album tutto in italiano), Chiara, Lodovica Comello, Ermal Metal, Raige & Giulia Luzi, Sergio Sylvestre. Fra gli stranieri attesi i Linkin Park e la londinese Dua Lipa. Il 14 aprile Luca Madonia torna con "Il tempo è dalla mia parte" e in aprile sono attesi Syria, Elio & Le Storie Tese, Deborah Iurato dopo la vittoria a "Tale e Quale Show" su Rai 1 e il terzo posto a Sanremo 2016 con Giovanni Caccamo. Sono al lavoro anche Renzo Arbore, Claudio Baglioni, Franco Battiato, Caparezza e Raf. Cesare Cremonini è atteso per metà anno (Sarà l’ultimo lavoro discografico prima di compiere 20 anni di carriera: "ho fra le mani un grande disco, quei dischi che non si fanno più si possono ancora fare").



The Kolors hanno incontrato i Black Eyed Peas durante una pausa di registrazione negli studi londinesi del loro secondo album. Biagio Antonacci sta preparando il ritorno a tre anni da "L'amore comporta" e anche Gianna Nannini sta per tornare a tre anni dall’album di inediti "Inno" e dopo gli album "Hitalia" e "Hitstory". Sono al lavoro anche Max Pezzali, Samuele Bersani, Jovanotti, Eros Ramazzotti e Riccardo Cocciante, ma la pubblicazione potrebbe avvenire dopo l’estate. "Infinite" è il titolo del nuovo album dei Deep Purple e Jamiroquai torna con l’ottavo album in carriera con inediti.