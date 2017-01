Paolo Conte, un mito che compie 80 anni

Sono carico di giovinezza": lo dice all’ANSA Paolo Conte nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Il raffinato cantautore polistrumentista, conosciuto e amato in tutto il mondo, compie gli anni proprio nello stesso giorno di Adriano Celentano (che ne fa 79), interprete di uno dei suoi più grandi successi, "Azzurro". Solo ottanta gli invitati, tanti quanti gli anni da festeggiare, alla cena organizzata nella sua amata terra. Il cantautore-avvocato appassionato di jazz, anti divo e da sempre legato alla vita di provincia semplice e riservata, ha spento le candeline in una trattoria del piccolo comune Cortiglione d’Asti insieme ai suoi familiari e ai collaboratori, musicisti e amici più cari.

Sulla torta preparata per Conte anche alcuni dischi in vinile per celebrare, oltre al compleanno, anche il talento e la straordinaria carriera di un autentico mostro sacro made in Italy che la Francia ci avrebbe voluto scippare. La speciale dedica a sorpresa dei suoi amati musicisti è «Il maestro è nell’anima», cantata in coro e terminata con l’applauso del suo autore, lo stesso Conte. Paolo Conte festeggia oggi i suoi 80 anni. Nato ad Asti, laureato in legge, si forma come musicista jazz, suonando il piano e il vibrafono in varie orchestre. Firma alcuni brani come "La coppia più bella del mondo", "Azzurro", "Insieme a te non ci sto più", "Messico e nuvole", "Genova per noi" e "Onda su onda". Nel 1974 pubblica il primo album, intitolato Paolo Conte, come pure il secondo, del 1975. Al 1979 risale il disco "Un gelato al limon". Dopo Paris Milonga (1981, che contiene "Via con me") e Appunti di viaggio (1982), è "Paolo Conte" uscito nel 1984 per la CGD, con canzoni come "Sotto le stelle del jazz", "Gli impermeabili" e "Come mi vuoi?" ad aprirgli le porte del mercato francese. Nel 1987 esce Aguaplano (1987), nel 1990 Parole d’amore scritte a macchina, nel 1992 Novecento, nel 1995 Faccia in prestito. Nel 2000 è la volta del progetto Razmataz (2000), un musical ambientato nella Parigi degli anni '20, in cd, dvd, libro. (ITALPRESS) - (SEGUE).

Dopo Reveries, nel 2004 arriva Elegia. Nel 2008 esce un nuovo album, Psiche. Contemporaneamente viene pubblicato Paolo Conte Plays Jazz. Nel 2010 esce "Nelson", mentre nel 2011 "Gong-Oh!". Un nuovo album di Conte arriva nell’ottobre del 2014, Snob, seguito due anni dopo dal disco strumentale Amazing Game.