Due parmigiani brillano allo Special Festival

Grande gioia parmigiana, ieri sera, sul palco del teatro civico di La Spezia, per lo “Special Festival”. La particolare manifestazione canora, che fa gareggiare i big della musica italiana insieme a persone con disabilità intellettiva, ha portato al secondo posto Mariano Scauri e Luciano Curziotti, che hanno cantato con i Tazenda, gruppo italiano etno-pop rock, “Spunta la luna dal monte” di Pierangelo Bertoli. Davanti a loro, dopo una serata votata all'inclusione, ideata da Anffas e Premio Lunezia, presentata da Savino Zaba e Dario Vergassola, soltanto Massimo Di Cataldo, in coppia con Simone Bianchi, è piaciuto di più. Dietro, invece, tutti gli altri big della musica italiana: Alexia, Omar Pedrini, Pierdavide Carone, Sugarfree e Moreno. Tre i superospiti della serata: il parmigiano d'adozione Mario Biondi, Fausto Leali ed Enrico Ruggeri, che hanno presentato alcuni dei loro cavalli di battaglia.

Enorme la soddisfazione per i cantanti parmigiani, che a Parma fanno tantissime attività, soprattutto ricreative esportive, con le associazioni Libertas Sanseverina e Special Olympics. Luciano Curziotti, 50 anni, dipendente Iren, ha la sindrome di Williams-Beuren: fa fatica, talvolta, a collegare pensiero e azione. Di questa esperienza, dove ha incantato per carisma e capacità di tenere il palcoscenico, spiega: “È stato spettacolare, magnifico e soprattutto divertente. Nonostante ci fossero circa settecento persone non mi sono agitato e ho tenuto il palco come dovevo fare: è andata bene e il risultato è una grande gioia per tutti noi. Alla fine, è stato bello poter fare le foto con tutti quei divi della musica”. Gli fa eco Mariano Scauri, 30 anni, impiegato alla scuola media di Collecchio. La sua emiparesi e il lieve ritardo cognitivo non gli hanno impedito di far venire la pelle d'oca al pubblico per la sua esibizione: “È difficile spiegare che bellissima emozione ho provato nel cantare con i Tazenda in un teatro vero, davanti a tantissima gente e insieme ad artisti così famosi – racconta -. Sono felicissimo: è stata una serata meravigliosa che ricorderò per tutta la vita”. a. d. b.