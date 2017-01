Biglietti U2, nuovo caos di secondary ticket: ira dei fan

C'era una volta la coda al botteghino per comprare i biglietti. All'epoca si litigava per il posto e per chi ne comprava qualcuno in più. Ora c'è internet e pare che soluzioni tecnologiche, tetto massimo di biglietti e (mettiamoci pure questo) costi non abbordabili proprio a tutti, non risolvano il problema del secondary ticket. E cioè un vero e proprio mercato parallelo: alcuni siti mettono in vendita i biglietti del concerto non solo prima della data stabilita per la prevendita ma anche dopo, quando gli organizzatori hanno ufficializzato il sold-out. Oltre al sovrapprezzo, a rischio è l’autenticità dei tagliandi. L'anno scorso le date di Springsteen in Italia (Roma - Milano - Milano), poi i Coldplay (Codacons - Siae) con un caso finito in tribunale: il secondary ticket coinvolge anche gli U2. Concerto previsto il 15 luglio allo stadio Olimpico. Biglietti messi in vendita questa mattina dalle 10. E biglieti "fumati" in dieci minuti. Es subito esplode la polemica. Battute e tanti insulti a TicketOne. In questo caso, a incrementare la vendita il fatto che gli iscritti al Fan Club, mercoledì e giovedì scorso avevano già avuto la possibilità di acquistare i tagliandi (massimo quattro, ma qualcuno parla di 5-6 tagliandi a testa). Un problema che Live Nation ha cercato di risolvere annunciando una nuova data (il 16 luglio) - leggi - del tour della band irlandese, che celebra i 30 anni dall’uscita di «The Joshua Tree». E questo mentre, on line, iniziavano a comparire vendite di biglietti (ovviamente a prezzi maggiorati, fino a 400 euro).

«I biglietti venduti durante le due fasi di vendita sono stati assegnati a circa 18.000 differenti acquirenti e per la maggior parte spediti ad altrettanti indirizzi di spedizione», spiegano. «Il 92% degli ordini prevede infatti la consegna via corriere con ricevuta di ritiro con una ripartizione bilanciata in tutte le 110 provincie italiane. Il 15% degli acquisti è stato effettuato da clienti stranieri suddivisi in 75 paesi». Inoltre, «ogni cliente ha acquistato una media di 2,9 biglietti».

«La scelta di vendere i biglietti via internet continua a dimostrarsi il modo più idoneo per monitorare e tracciare con precisione gli acquisti: nel caso di vendita presso i punti vendita si perderebbe la traccia precisa dell’acquirente e a poco varrebbe richiedere nell’eventualità un nome che potrebbe essere fittizio o comunque non riscontrabile». «Anche durante la vendita odierna - spiega ancora la nota - non è stata rilevata la presenza di software automatici di acquisto (cosidetti bots): la velocità nel sold out va attribuita alla presenza di una fortissima richiesta da parte dei fan ed alla capacità dei sistemi TicketOne di servire numerosissimi Clienti in contemporanea. Anche in data odierna sono stati individuati alcuni ordini che seppur effettuati da soggetti diversi, potrebbero essere riconducibili a clienti che avevano già acquistato in precedenza, pertanto TicketOne ha provveduto a cancellare circa 200 ordini 'sospettì e 600 biglietti che sarebbero potuti finire su siti di secondary market sono stati prontamente ricollocati in vendita».

TicketOne da parte sua «conferma che sono in corso acquisti di biglietti a campione sui siti di secondary market con l'intento di individuare i soggetti che hanno convogliato i biglietti su tali canali. Poichè le condizioni generali di vendita di TicketOne vietano a chiunque sia in possesso di un biglietto per l’ingresso di offrirlo in vendita attraverso piattaforme/siti on line, TicketOne potrà procedere alla successiva cancellazione della transazione di acquisto effettuate rendendo di fatto inutile il tentativo speculativo messo in atto da tali soggetti. TicketOne invita i fan e tutti gli appassionati della musica live a non acquistare i biglietti da siti di secondary market, tra l’altro i biglietti potrebbero essere anche falsi o non validi per l’ingresso».

«Al termine delle attività di pulizia e chiusura, i dati finali di dettaglio verranno assoggettati alle verifiche già annunciate da parte di primaria società di auditing.

Cancellati 600 biglietti

Il Codacons ha annunciato un esposto

Poco dopo l’apertura ufficiale della vendita al pubblico avvenuta oggi sul sito di TicketOne, i biglietti per il concerto degli U2 allo Stadio Olimpico di Roma sono terminati, per comparire sui siti di "secondary ticketing" a prezzi maggiorati. Lo denuncia il Codacons, che sta ricevendo in queste ore numerose segnalazioni da parte degli utenti. "In verità - scrive il Codacons - già nei giorni scorsi, in occasione della vendita riservata agli iscritti al fan club del gruppo, alcuni siti secondari pubblicizzavano biglietti degli U2 a prezzi che raggiungevano i 2.200 euro - spiega l’associazione - Oggi la questione del bagarinaggio online si ripropone in tutta la sua gravità, e basta fare un giro sul web per scovare numerosi siti di "secondary ticketing" che vendono biglietti per l’evento dell’Olimpico a prezzi astronomici. Per tale motivo ci siamo rivolti con un esposto alla Procura di Milano, che già indaga sul bagarinaggio online a seguito di denuncia Codacons, affinchè sia fatta luce su questo nuovo episodio di speculazione a danno degli utenti, ed invitiamo tutti i fan degli U2 e gli appassionati di musica a chiedere i danni ai bagarini e ai responsabili di illeciti aderendo all’azione lanciata sul sito www.codacons.it".