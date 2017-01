Avalon, un sound sofisticato

In una ipotetica classifica delle copertine più belle di tutti i tempi, non è impensabile che “Avalon”, lavoro dei Roxy Music uscito nel 1982, possa occupare i primi posti. In tanti, infatti, oltre ad avere l'lp o il cd, hanno il manifesto appeso al muro o usano questa immagine come screensaver. E' la foto del pezzo che dà il titolo al lavoro del gruppo capitanato da Brian Ferry. Avalon infatti è un'isola leggendaria - qualcuno sostiene che possa coincidere con la città inglese di Glastonbury - che ha una parte importantissima nel ciclo letterario legato a Re Artù. In copertina si può ammirare una figura di spalle con tanto di elmo medievale e un falco appollaiato sul guanto, riferimento a Re Artù pronto per il suo ultimo viaggio nelle nebbie di Avalon. Dentro la corazza in realtà c'è Lucy Helmore, l'allora fidanzata di Ferry che l'anno dopo sarebbe diventata sua moglie. Il lago sullo sfondo invece è quello che si può ammirare da Crumlin Lodge, in Eire, dove Ferry e la Helmore soggiornavano in quel periodo e in cui Ferry avrebbe praticamente scritto “Avalon”. Titolo e copertina: ecco, le suggestioni legate ai cavalieri della Tavola Rotonda si fermano lì. L'album è un'altra cosa. Semmai, le suggestioni sono create dal sound, sofisticato ma sempre orecchiabile della band inglese e dalle sue atmosfere sentimentali.

Il disco ebbe un grandissimo successo nel Regno Unito e negli Usa, ma anche in Italia piacque moltissimo al pubblico. All'inizio degli anni Ottanta si era in pieno “disimpegno” e la musica puntava di più sulle melodie, magari anche leggermente ballabili. Da questo punto di vista, comunque, il lavoro è perfetto: quello dei Roxy Music è una sorta di capolavoro pop che non lascia nulla al caso. Tant'è che ha un suo posto nella storia di questo genere musicale. Il cavallo di battaglia “More than this”, primo singolo del gruppo inglese che uscì anticipando il long playing, resta a distanza di tanto tempo tra i capolavori del genere. Un “evergreen” che le radio a volte ripropongono ancora. Da sentire (o scoprire) anche la canzone che dà il titolo al lavoro, appunto “Avalon”, le strumentali “India” e “Tara”, oltre a “Take a chance with me”, uno dei pezzi in cui risalta di più lo stile di Ferry.

Con “Avalon” si chiude l'avventura dei Roxy Music, iniziata nel 1972 con l'album che portava il nome del gruppo. Brian Ferry cercò gloria come solista, ma l'esperienza dei Roxy Music aprì la strada e influenzò altri gruppi britannici di successo come i Duran Duran e gli Spandau Ballet.