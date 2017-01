Festa d'addio di Obama, a sorpresa esibizione di Springsteen

Si è fatto festa fino a notte inoltrata alla Casa Bianca per il party di addio organizzato dagli Obama che lasceranno la residenza presidenziale a breve. Niente fotografie o video all’interno, ma che la lista di vip fosse quella delle grandi occasioni era già trapelato. La conferma agli arrivi: Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Maryl Streep giunta in taxi, Robert De Niro e George Lucas solo per citarne alcuni. Bruce si è esibito durante la serata: un concerto acustico e privato per Obama e il suo staff. Quindici canzoni cantate nella East room, la stessa dove Bruce era stato insigfnito della Presidential medal of Freedom, il più alto riconoscimento civile in Usa. E, dall'altra faccia della medaglia, proprio come aveva già fatto il il Boss, anche la cover band di Bruce Springsteen, B street band, ha deciso di boicottare Donald Trump e di non partecipare ad una festa in programma a Washington la sera prima dell’insediamento del presidente eletto. La band ha suonato per l’Inauguration Day di Barack Obama sia nel 2009 che nel 2013, ma questa volta ha deciso di non esibirsi durante il Garden State Inaugural Gala, sponsorizzato dal New Jersey State Society.

Il gruppo ha ceduto alle pressioni spiegando che la scelta è stata fatta in segno di rispetto per la rockstar del New Jersey, che ha sempre criticato duramente il tycoon. «La nostra decisione si basa unicamente sul rispetto e la gratitudine che abbiamo per Bruce e per la E Street Band», hanno spiegato in un comunicato. Springsteen ha infatti più volte espresso il suo disprezzo per Trump, definendolo addirittura un «deficiente» in un’intervista sulla rivista Rolling Stone.