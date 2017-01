Morta carbonizzata Loalwa Braz Vieira, regina della "lambada"

E’ stata trovata morta, in Brasile, la cantante Loalwa Braz Vieira, 63 anni, nota per l’hit "Chorando se foi", grazie al quale è divenuta l’icona della lambada, un genere musicale molto in voga negli anni Novanta.

Il suo corpo è stato rinvenuto dalla polizia dentro un’auto incendiata a Saquarema, nel litorale di Rio de Janeiro.

Gli inquirenti sospettano che l’artista sia stata assassinata durante una rapina nella "pousada", di sua proprietà, in cui abitava.