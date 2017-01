"Minacce inaccettabili", annullato anche a Roma il concerto di bello Figo

Oramai è diventato un "brutto tormentone" quando si avvicina la data di un concerto di Bello Figo, il rapper ghanese che vive da tempo a Parma (la polemica: con la Mussolini - leggi - con Salvini - leggi). E quando c'è di mezzo la sicurezza - e il pubblico che segue il "capo dello swag" è molto, molto giovane - non c'è da prenderla alla leggera. La notizia è sempre la stessa: annullato anche il concerto di Roma. Il motivo, anche qui, lo stesso: minacce. E pesanti. Ma se le date cancellate diventano cinque in un mese (giorno più giorno meno...) bisogna iniziare a riflettere (leggi). In mezzo, solo a Torino e ad Arezzo è riuscito ad esibirsi.

Minacce da un gruppo di estrema destra, salta il concerto di Roma

Dopo le intimidazioni, i manifesti "Bello Figo Roma non ti vuole» e la manifestazione di protesta del gruppo di estrema destra Azione Frontale per chiedere l'annullamento del concerto e le polemiche suscitate nei giorni scorsi, l’esibizione del rapper molto noto tra i giovani in programma sabato nella Capitale è stata annullata. A renderlo noto un comunicato ufficiale degli Organizzatori e di Ex Magazzini. «Siamo amareggiati nel comunicare l’annullamento dell’evento live di Bello Figo previsto per sabato 4 febbraio agli Ex Magazzini di Roma - scrivono sulla pagina Fb -. Ci sentiamo costretti a rinunciare a questa occasione di svago e divertimento, perchè è necessario salvaguardare lo spirito che guida la programmazione del nostro locale, sempre finalizzata all’intento ludico e non a occasioni di scontri e di violenza. Stante le intimidazioni rivolte al nostro ospite, ai nostri clienti ed al corretto svolgimento dell’evento, ci sentiamo in dovere di tutelare la sicurezza di ogni persona interessata e di chiunque quella sera si trovasse nei paraggi». Gli organizzatori parlano di «inaccettabili minacce che «destabilizzano un clima sereno e professionale che ci ha finora accompagnato in ogni occasione e minano i valori di libertà di espressione in cui fermamente crediamo. Questa è la ragione che ci ha spinto ad annullare l’evento». I biglietti saranno rimborsati.