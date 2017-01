Addio a John Wetton, ex King Krimson e bassista degli Asia

Addio a John Wetton, aveva 67 anni e da tempo lottava contro il cancro. Bassista, cantante e autore, per capire il suo "peso specifico", enorme, nella storia del rock basta elencare i gruppi in cui ha suonato: King Crimson, Roxy Music, Uriah Heep, Wishbone Ash e Asia. All'inizio di gennaio Wetton aveva comunicato che non avrebbe partecipato alle date degli Asia già programmate per la primavera e sarebbe stato sostituito da Billy Sherwood degli Yes. Continua la terribile striscia di lutti che ha colpito il rock durante il 2016 (leggi)