Ed Sheeran: sold out subito le due date

Subito sold out sulla piattaforma ticketone anche la seconda data del concerto di Ed Sheeran, annunciata oggi, dopo le polemiche, per il 16 marzo a Torino. In precedenza anche la data del 17 marzo (sempre a Torino) era andata sold out dopo pochissimi minuti dall’apertura della prevendita. E i fan sfogano l’amarezza e la delusione sui social tanto che su Twitter #dividetour è schizzato subito al primo posto tra i trend.

Come già successo con i concerti dei Coldplay (leggi), di Vasco Rossi (leggi) e degli U2 (leggi), anche per Sheeran i fan alle 11 erano pronti a comprare i biglietti ma nel giro di pochi minuti neanche un tagliando era più disponibile.

«Penso che al concerto ci saranno solo Ed, Sheeran, Ticket e One» attacca qualcuno. «Ho chiamato Ticketone del mio paese, mi rispondono e non ho il tempo di dire «pronto» che «non ci sono per Sheeran». «Arrivederci», dice qualcun altro. C'è anche chi la butta sul ridere: «Breaking News: anche Ed Sheeran non è riuscito a prendere i biglietti...». E ancora: «Quello del 17 marzo sarà un concerto magico: solo Ed Sheeran e i bagarini».

Il caso dei biglietti per il concerto a Torino di Ed Sheeran, esauriti in 15 minuti questa mattina su Ticketone, «è un’ulteriore conferma del fatto che di fronte ad un mercato secondario che vale così tanti danari, finchè non ci saranno norme, il fenomeno non è semplice da stroncare». Lo dice il direttore generale della Siae Gaetano Blandini, che proprio oggi è stato ascoltato dalla commissione Cultura della Camera sulla spinosa questione della bigliettazione dello spettacolo dal vivo e del secondary ticketing. La Società degli autori e degli editori è pronta, assicura, dopo le necessarie verifiche tecniche, a presentare, se ce ne sono gli estremi, una denuncia, come ha fatto per i casi dei biglietti dei Coldplay (leggi) e degli U2 (leggi). «La Siae non molla - assicura il dg all’ANSA - continuerà a perseguire il fenomeno. Ci auguriamo che venga approvato presto il decreto attuativo della norma varata nella legge di stabilità». La Siae, prosegue Blandini, «sta svolgendo un approfondimento e darà mandato ai suoi legali anche su questa vicenda di presentare una specifica denuncia. Ho parlato ora con l’ad della Ticketone, mi ha detto che stanno facendo controlli e che già da stasera manderanno un comunicato di quello che loro hanno fatto anche in termini di annullamenti rispetto ad acquisizioni fraudolente. Noi comunque ci stiamo attrezzando per presentare una denuncia, stiamo facendo le necessarie verifiche tecniche, se rileveremo che ci sono cose che ci insospettiscono chiederemo di fare luce».

«La Siae continuerà a perseguire il fenomeno come abbiamo ribadito alla commissione cultura della Camera. Auspichiamo che arrivi presto il decreto attuativo della norma approvata nella legge di stabilità. Noi non vogliamo colpire i singoli cittadini che acquistano un biglietto e poi magari lo rivendono. Bisogna invece provare ad arginare - conclude Blandini - chi lo fa in maniera professionale a danno dei cittadini, dei consumatori e degli altri eventi diritto».