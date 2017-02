"Rumors", i 40 anni del longseller del rock Fm

Nell’annuario del rock, il 1977 segna il passaggio dalla declinante era del prog alla nascente furia del punk, ma se si va a vedere qual è stato l’album più venduto, allora bisogna fare i conti (multimilionari) con "Rumours" dei Fleetwood Mac: long-seller anche negli anni a venire (macinò svariati record fino all’avvento di "Highway to hell" degli AC/DC e quindi di "Thriller" di Michael Jackson), quel disco, uscito negli Usa il 4 febbraio di 40 anni fa, rappresenta a tutt’oggi una delle vette dal cosiddetto <rock FM>. Canzoni scintillanti e orecchiabili, ben suonate e ancor meglio prodotte, ideali per la programmazione radiofonica, un mix irripetibile di talento e professionalità, appeal commerciale e artigianato, cultura british e attitudine yankee - frutto dell’alchimia di una band improbabile come nessun’altra, eppure già reduce – con l’album precedente – da un successo di vendite tanto inseguito quanto inatteso. Ricapitoliamo un attimo: i Fleetwood Mac sono in cinque: fondata a Londra dal batterista Mick Fleetwood e dal bassista John McVie (da cui la ragione sociale), la band aveva smarrito per strada i comandamenti blues del chitarrista Peter Green (l’autore di <Black magic woman>, con il quale avevano abbandonato la nave scuola di John Mayall) ), mutando pelle, componenti e residenza fino a stabilirsi in California e a stabilizzarsi con la pianista Christine Perfect (moglie di McVie, già da tempo nella line-up), e con la coppia americana in cerca di fortuna composta dal chitarrista Lindsey Buckingham e dalla cantante Stevie Nicks. Il matrimonio artistico funziona mentre quelli sentimentali vanno in pezzi. Entrambe le coppie sono sull’orlo di una crisi di nervi e Mick Fleetwood ha appena scoperto di essere stato tradito dalla moglie (sorella della Patty Boyd di George Harrison) quando entrano in sala d’incisione a Sausalito. Cullati dalla scena post-hippy che li tiene lontani dalla stampa scandalistica – il titolo <Rumours>, dicerie, nasce proprio da qui - i cinque riescono incredibilmente a trovare l’equilibrio perfetto tra tensioni laceranti e debordante creatività mettendo insieme una manciata di canzoni destinate a fare storia. Al resto pensano i produttori Ken Caillat e Richard Dashut, cui si devono miracoli in serie, compreso il ripristino di alcuni nastri che si temevano irrimediabilmente danneggiati. In <Rumours> tutto funziona alla perfezione: c’è il folk britannico (<Second hand news>), la ballad strappacuore che vale una carriera (Stevie Nicks ha composto <Dreams> in una notte, e al resto della band non piaceva), il rock con il tiro e l’assolo giusti (<Go your own way>, <Don’t stop>), il pezzo simbolico che si porta sulle spalle il peso del passato (<The chain>, poi diventato anche il titolo di un cofanetto retrospettivo), testi che mettono il dito nella piaga delle separazioni e dei tradimenti, e tre voci – Buckingham e le due ragazze – semplicemente in stato di grazia. Insomma, un capolavoro assoluto, più volte ristampato e mai invecchiato di una virgola. Fleetwood e Mac avranno anche tradito il blues degli esordi, ma la storia (del rock) li ha ampiamente riabilitati.