40 anni fa: Bennato e il suo magico burattino

Nel 1977 Edoardo Bennato pubblicava quello che da molti è considerato il suo lavoro più importante: “Burattino senza fili”. Si tratta di un concept album, come si dice in gergo dei lavori che non sono solo un insieme di brani ma che raccontano una storia. E la storia che il cantautore napoletano ha scelto di raccontare di nuovo è quella di Pinocchio. La favola di Collodi – un classico per bambini e non solo che ha avuto tanto successo al cinema (da Disney a Benigni) ma anche in tv (il meraviglioso sceneggiato di Comencini con Manfredi, la Lollobrigida, De Sica, Franchi e Ingrassia, oltre che con un mostro sacro come Lionel Stander) - serve a Bennato come metafora del potere. Rappresenta la lotta e la solitudine dell'uomo (in copertina Bennato è solo, in “tenuta” da impiegato, in un grande ufficio) contro la sua forza invincibile. Qui le disavventure del burattino vengono calate nei tic e nei (dis)valori della società odierna, o almeno quella di fine anni Settanta.

La favola di Collodi viene perciò attualizzata e quel che ne esce è un'opera eccellente che merita di essere scoperta anche dai più giovani. “Mangiafuoco”, titolo di uno dei brani più riusciti, dunque è chi gestisce il potere, chi “comanda e muove i fili”. “La fata” serve invece per riflettere sulla condizione – allora come ora – della donna”, un “Grillo parlante” incombe sempre, mentre “Dotti medici e sapienti”, beh... alzi la mano chi non li ha mai incontrati. Nel disco c'è anche tantissimo altro, a partire da “Il gatto e la volpe”, forse il brano che più di tutti fece conoscere Bennato. O “E' stata tua la colpa”, in cui c'è il senso della storia del burattino-bambino.

Bennato aveva esordito nel 1973 con “Non farti cadere le braccia” a cui erano seguiti lavori pregevoli sia dal punto di vista musicale che dei testi. Lp pieni di suggestione, ma in qualche modo forse preparatori alla “grande opera” che sarebbe stata “Burattino senza fili”, capace di toccare momenti stilistici forse mai più raggiunti da un artista che, a settant'anni, è ancora sulla cresta dell'onda.

Il tema della favola farà ancora capolino nei lavori di Bennato. Il cantautore pubblicherà infatti nel 1980 "Sono solo canzonette", stavolta ispirato da Peter Pan. Un album che avrà un grande successo e che rappresenta un altro punto di arrivo. Un lavoro uscito nello stesso anno, anzi addirittura quindici giorni dopo un altro album, “Uffà Uffà”. In quel caso Bennato sfidò le cosiddette regole del mercato dimostrando che si potevano produrre due dischi a distanza ravvicinatissima e avere successo. Un'altra scommessa vinta. La sua bella carriera continuerà come tutti sanno. Il suo ultimo disco, uscito l'anno scorso e intitolato “Pronti a salpare”, lo dimostra. Anche se quel magico burattino, nonostante siano passati quarant'anni, rimane irraggiungibile.