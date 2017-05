L'ultima canzone di Cornell "In my time of dying". Poi il suicidio

"Nel momento della mia morte, voglio che non pianga nessuno. Tutto quello che voglio che facciate è portare il mio corpo a casa. Bene, bene, bene, così posso morire in pace. Bene, bene, bene, così posso morire in pace. Gesù perdonerà, ne sono sicuro. Gesù perdonerà. Gesù perdonerà il mio letto di morte. Incontriamoci, Gesù, incontriamoci, oh, incontriamoci a mezz'aria. Se le mie ali si dovessero fermare, Signore, oh, ti prego vienimi incontro con un altro paio. Bene, bene, bene, così posso morire in pace. Bene, bene, bene, così posso morire in pace. Oh San Pietro, alle porte del paradiso non mi farai entrare?Non ho mai fatto del male, non ho mai fatto nulla di sbagliato". Un vero e proprio testamento. Un vero e proprio annuncio. Queste sono le prime parole della canzone del Led Zeppelin "In My Time of Dying", "Al momento della mia morte". Questa è l'ultima canzone che Chriss Cornell ha cantato nel suo ultimo concerto al Fox Theatre di Detroit. Poche ore più tardi, infatti, il frontman dei Soundgarden si sarebbe tolto la vita nel bagno della sua stanza d'albergo. (Leggi). Non solo, c'è anche una frase pronunciata da Cornell che sembra lasciar intendere avesse già in mente il suicidio: "Mi dispiace per la prossima città", ha detto dal palco ai suoi fan. Per il fotografo Ken Settle, che più volte ha catturato immagini dei concerti dei Soundgarden, "La mia prima impressione è stata che Chris fosse più gioioso di quanto non lo avessi mai visto prima. È sempre stato un performer più introspettivo, alle volte abbassava lo sguardo verso la sua chitarra, la maggior parte del tempo aveva il volto coperto dai capelli. In questo concerto ha fatto esattamente l'opposto. Interagiva con il pubblico". Ha una visione differente il giornalista Ashley Zlatopolsky: "Era la quinta volta che li vedevo dal vivo e mi è sembrato uno show diverso dal solito. Era chiaro che qualcosa non andava. I suoi movimenti erano deboli. Lo spettacolo non è stato male, ma Cornell non sembrava mentalmente presente. Era agitato e irritato". E dal suo profilo twitter, Jimmy Page, chitarrista dei Led Zeppelin ha twittato un saluto commovente: “RIP Chris Cornell. Un talento incredibile. Incredibilmente giovane. Mancherà incredibilmente”.