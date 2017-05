“Darwin!”, il capolavoro del Banco

“Darwin!” compie 45 anni. Arrivato nello stesso anno, il 1972, del primo album (intitolato “Banco del mutuo soccorso”, chiaro segno di un debutto felicissimo) questo disco è considerato da più parti il capolavoro del gruppo italiano di progressive rock. Forse gli estimatori hanno ragione. Ma è il caso di allargare gli orizzonti parlando di questo concept che ha come tema l'evoluzione, da cui infatti deriva il titolo che richiama il biologo inglese Charles Darwin e le sue teorie sulla specie umana. Il disco del Banco potrebbe giocarsela infatti alla pari con altre pietre miliari del prog britannico, tanto è bello, intenso e sofferto. Musica e testi sono parti di un'opera davvero geniale.

Chi non l'avesse mai sentito se lo procuri e lasci perdere la leggenda che da sempre accompagna il gruppo che aveva i suoi leader nel cantante Francesco Di Giacomo, uno dei più grandi interpreti della canzone italiana che purtroppo è scomparso nel febbraio del 2014 in un incidente stradale, e in Vittorio Nocenzi. Leggende, appunto, sull'eccessivo impegno e sulle difficoltà di testi e musiche. Certo, i lavori del Banco sono di grande spessore, ma così deve essere; si sta parlando di un gruppo che, specialmente negli anni Settanta, raggiunse punte elevatissime nel panorama della canzone d'autore italiana e, per di più, facendo del prog. Se si ascoltano bene i loro album, ci si innamora. Accade spesso per i capolavori: il primo ascolto non è quello fondamentale. Sono album che vanno “vissuti”. Per non essere più dimenticati.

L'evoluzione, dunque, fa da leit motiv al disco. Il primo brano si intitola proprio così: è il più lungo ed è registrato live. Va dall'origine della terra alla comparsa dell'uomo. Il racconto si dipana attraverso “La conquista della posizione eretta”, la “Danza dei grandi rettili”, brano strumentale in cui sembra davvero di vedere i dinosauri, lì a intenti a danzare.

In "Cento mani e cento occhi" irrompono gli uomini primitivi. Poi c'è “750.000 anni fa... l'amore?”. E' forse uno dei brani più belli del disco, gara non facile in un lavoro in cui tutto ha un suo grande valore. E' una canzone - o una poesia in musica - che evoca alcune scene del film “2001 odissea nello spazio”, capolavoro di Stanley Kubrick uscito nel 1968. Ascoltare il brano e guardare l'inizio del film – quello in cui sono protagoniste le scimmie – per credere. Parla di amore, solitudine e incomunicabilità. La sua bellezza è che ci si possono ritrovare tanti richiami, oltre a Kubrick anche a “La bella e la bestia”, a King Kong e chissà quanti altri ancora.

Gli ultimi due pezzi sono “Miserere alla storia” in cui ci si chiede:"Quanta vita ha ancora il tuo intelletto se dietro a te scompare la tua razza?". Il disco si chiude con “Ed ora io domando tempo al tempo ed egli mi risponde... non ne ho!” a cui sono demandate le conclusioni e che ha ispirato la magnifica e geniale (anche questa) copertina di “Darwin!”.