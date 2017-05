Ha un'anima il Robot di Alan Parsons

Quest'anno cade il quarantesimo compleanno di “I Robot” secondo album degli Alan Parsons Project, gruppo di progressive rock creato da Alan Parsons, ingegnere del suono dei Pink Floyd, ed Eric Woolfson. Nonostante il declinare del progressive – l'anno è infatti il 1977 – il Project l'aveva tenuto ancora alto, anzi altissimo, l'anno prima con “Tales of mistery and imagination”. “I Robot”, concept che prende spunto da “I, Robot”, antologia del grande scrittore di fantascienza Isaac Asimov pubblicata nel 1950, è la dimostrazione che il prog, sebbene in questo caso coabiti con l'elettronica più sofisticata, comunque non è ancora morto.

Il disco, nel titolo, omette la virgola per motivi di copyright. Lo stesso Asimov, infatti, sebbene entusiasta dell'operazione, non aveva più i diritti sull'opera. Il disco degli Alan Parsons Project, come si legge all'interno della copertina, parla della “storia dell'ascesa della macchina e il declino dell'uomo”. Il lavoro ha il felice destino di uscire proprio mentre impazza la febbre di “Star Wars”. Il primo film diretto da George Lucas della lunga e fortunata saga - in Italia intitolato “Guerre stellari”, ma il cui titolo originale è “Una nuova speranza” - esce appunto nel 1977. Il pubblico di tutto il mondo è affascinato dalla fantascienza e il disco di Parsons parla, alle orecchie del grande pubblico, di questo e ne trae indubbi benefici dal punto di vista delle vendite.

La fantascienza e il futuro in generale avevano già fatto capolino nell'esperienza professionale di Parsons ai tempi di "Atom heart mother" e “The dark side of the moon”. Un'esperienza, quella con i Pink Floyd che toccò particolarmente il 68enne artista londinese dandogli ulteriori spunti, come appunto “I Robot”. Qui, come ha scritto in una bella recensione Claudio Fabretti, “il laboratorio di genetica musicale dell'ingegner Parsons partorisce un automa imponente e policromo”. Ma, si potrebbe aggiungere ricordando i protagonisti dei racconti di Asimov, che dalla sua creatività viene partorito un robot con un'anima. Come spesso accade nei racconti di Asimov, imperniati sulle famose Tre leggi della robotica. Basta ascoltare “Some other time” - pezzo da prog delle origini - “Don't let it show” o “Day after day”, ballata molto floydiana. A chi non lo conosce si consiglia perciò di ascoltare questo lavoro e, magari, di leggere anche la celebre antologia di Asimov, a metà tra la psicologia e la fantascienza in cui spesso sono gli automi a essere più umani degli uomini stessi.

“I Robot” è comunque dal punto di vista musicale un'opera piena di influenze, tra cui quella pop ed elettronica che di lì a poco prenderanno il sopravvento anche nella produzione di Parsons come dimostrano “The turn of a friendly card”, uscito nel 1980, e “Eyes in the sky”, del 1982, il disco della consacrazione.