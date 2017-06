Malore al museo, è morto Jeffrey Tate: ha diretto la Toscanini

Aveva appena tenuto due concerti a Bolzano e Trento Jeffrey Tate, il direttore d’orchestra morto nel pomeriggio mentre visitava l’Accademia Carrara di Bergamo. Sul motivo della sua sosta a Bergamo ancora non si hanno informazioni certe. Sembra comunque che Tate sia arrivato nella città lombarda subito dopo le due serate del 31 maggio a Trento e del 30 a Bolzano, per i concerti conclusivi della season sinfonica Haydn. Era apparso affaticato, ma con generosità aveva diretto, oltre all’orchestra, anche due gruppi di allievi dei conservatori delle rispettive città. Due concerti di grande successo con l’esecuzione della Nona Sinfonia di Gustav Mahler. All’inizio di maggio, poco dopo il suo 74/o compleanno (28 aprile) aveva tenuto due concerti a Venezia, Teatro La Fenice, che nell’aprila dello scorso anno gli aveva consegnato il Premio Una vita nella musica 2016.

Nato a Salisbury nel 1943, Tate era affetto da una malattia alla colonna vertebrale (spina bifida) che l’aveva costretto per anni su una sedia a rotelle e gli impediva di dirigere in posizione eretta. Si era laureato in medicina mentre studiava pianoforte a Cambridge alternando le sue due grandi passioni, medicina e musica. All’inizio della sua carriera è stato assistente di Pierre Boulez a Bayreuth e, ha lavorato a fianco di Herbert von Karajan a Salisburgo. L’esordio nel 1978 sul podio dell’Opera di Goeteborg con la Carmen di Bizet. Da qui la sua carriera lunga e fortunata, che lo ha portato sul podio dei più prestigiosi teatri d’opera internazionali. In Italia Jeffrey Tate è stato direttore ospite e poi direttore onorario dell’Orchestra Sinfonica della RAI di Torino. Nel 2002 il suo debutto con l’opera Koenigskinder (Figli di re) di Humperdinck al Teatro di San Carlo di Napoli, dove è rimasto come direttore musicale dal 2005 al 2010. Negli anni successivi numerose le sue partecipazioni a festival e manifestazioni, dal Ravello Festival al Festival di primavera dell’Orchestra Rai. Venti giorni fa Sir Jeffrey Tate era salito sul podio dell’Opera di Firenze al posto di Karl Heinz Steffens, indisposto, nell’ambito del festival del Maggio musicale fiorentino.