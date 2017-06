Treni speciali (anche da Parma) e più corse di notte per il super concerto di Vasco

In occasione di "Modena Park", il concerto che Vasco Rossi terrà nella città emiliana per celebrare i suoi 40 anni di carriera, l’1 luglio ci saranno treni speciali, con tre collegamenti nazionali, e diverse corse aggiuntive nella notte per raggiungere varie città in regione. E' quanto si legge in una nota dell’Amministrazione modenese.

Saranno tre i convogli speciali per raggiungere Modena: uno da Venezia, uno da Torino e l’altro da Roma, tutti con diverse fermate programmate. La partenza è intorno alle 16 e il ritorno è previsto nella notte: alle 4.10 per Venezia, alle 5.35 per Torino, alle 6.10 per Roma. Sul versante regionale, dalla stazione di Modena prevista anche la partenza di due treni per Sassuolo (all’1.35 e alle 3) e di altri treni in direzione Bologna e Reggio. Per Bologna all’1.40 (regionale), alle 2.09 (Tper), alle 3.09 (regionale), alle 3.39 (Tper), alle 4.14 (regionale), alle 4.39 (regionale e prosegue per Rimini ordinario alle 5). Alle 3.55 parte da Modena un treno di Tper per Rimini. In direzione Reggio i treni partono all’1.14 (Tper), alle 2.15 (regionale) alle 2.58 per Parma (regionale, ferma alle 2.43 a Reggio), alle 3.15 (regionale), alle 4 per Parma (ferma alle 3.45 a Reggio).

L’accesso alla stazione, conclude la nota, sarà riservato alle persone già in possesso del biglietto per il Frecciabianca o per un Regionale valido per viaggiare da Modena il 2 luglio.