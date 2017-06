Ha quarant'anni la Pulce di Branduardi

“La pulce d'acqua”, quarto album in studio di Angelo Branduardi, quest'anno compie quarant'anni. Un disco arrivato in un momento davvero felice per il cantautore lombardo. L'anno prima era infatti uscito “Alla fiera dell'est”, brano entrato nella storia della musica leggera italiana che diede il titolo all'intero album. Fu il primo grande successo di Branduardi la cui verve non si esaurì certo lì ma che continuò come si vede appunto dalle atmosfere incantate, fiabesche e medievaleggianti, appunto, de “La pulce d'acqua” e, due anni dopo, di “Cogli la prima mela”. Tre dischi in sequenza che potrebbero costituire addirittura un unicum. Tre lavori che restano come gemme scolpite nella pietra di una carriera comunque lunga e piena di successi. A far conoscere Branduardi e le sue ballate contribuì anche un varietà molto innovativo di Enzo Trapani, Stryx, trasmesso nel '78 dall'allora Rete Due (l'odierna Rai 2). Branduardi nel ruolo di un folletto, si esibiva nelle atmosfere magiche ed esoteriche dello show condotto da Tony Renis, a cui partecipavano come ospiti fissi tra gli altri Amanda Lear, Anna Oxa, Mia Martini, i Rockets, Grace Jones e Patty Pravo. Tra le ballerine c'era anche una Barbara D'Urso praticamente debuttante. Per l'audacia dei temi trattati - invero con grande ironia, ma erano pur sempre gli anni Settanta - e qualche scena di nudo, "Stryx" dovette con una puntata d' anticipo. Ma quelle cinque che andarono in onda la domenica sera da ottobre a novembre nel '78 rappresentano ancora oggi un modo rivoluzionario di fare tv e spettacolo. Chi non le avesse viste, può comunque trovare parecchio materiale su youtube.

Tornando invece a “La pulce d'acqua”, alcune delle canzoni di questo album sono diventate tra le più famose dell'intero repertorio del sessantasettenne polistrumentista - fu uno dei primi a suonare in tv il violino non per pezzi classici - nato a Cuggiono, in provincia di Milano. A partire da “Ballo in fa diesis minore” conosciuto dall'incipit “Sono io la morte, e porto corona”. Una melodia che si rifà alla “Schiarazula Marazula”, aria medievale friulana che accompagnava gli esorcismi che rivela quanto grande già fosse l'interesse di Branduardi per la musica che, con una brutta espressione, si potrebbe definire regionale. Interessante anche la storia del testo, tratto dall'iscrizione che circonda la Danza Macabra, uno dei soggetti più diffusi nel Medio Evo, dell'oratorio di Clusone (Bergamo) e quella dipinta sulla chiesa San Vigilio a Pinzolo, in Trentino.

Il disco prosegue con dei brani di grande suggestione. Da “Il ciliegio”, tradizionale canzone inglese, a “Nascita di un lago”, che piacerà molto agli amanti del prog dal momento che è ispirato dalla storia d'amore tra Merlino e Viviana. Ci sono poi “Il poeta di corte”, “Il marinaio”, sul mito di Ulisse che tanto ha affascinato i cantautori da Vecchioni a Guccini, fino a “La pulce d'acqua”, il brano che dà il titolo all'album e che altro non è che il nome di uno sciamano degli indiani d'America. Il disco prosegue con “La sposa rubata”, “La lepre nella luna” per chiudersi con “La bella dama senza pietà”, che richiama una poesia di John Keats, immortale autore inglese che qualche anno prima aveva ispirato i Genesis per il brano “The lamia”.