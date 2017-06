Torna Silvia Olari con il nuovo singolo: "Fuori di Testa"

Fuori di Testa. E’ questo il titolo del nuovo singolo di Silvia Olari, classe ’88, nota al grande pubblico per aver partecipato all’ottava edizione del talent show italiano per eccellenza, “Amici di Maria De Filippi”. Annata speciale quella, che vedeva come protagonisti oltre alla nostra Silvia, anche Alessandra Amoroso, Valerio Scanu e Luca Napolitano.

Silvia torna in radio quindi, il prossimo 30 Giugno con Fuori di Testa, brano pop dai colori estivi, che porta la firma sia nell’arrangiamento che nel video di Beppe Stanco, autore, produttore, e Direttore Artistico del Premio Lunezia – sezione Big - per la Beat Sound Milano, giovane etichetta discografica milanese,con la collaborazione di Lorenzo Sebastianelli.

Il video è stato girato tra la splendida Piazza Alberica nella città di Carrara e l’Accademia delle

Belle Arti di Carrara.

Il brano scritto dalla stessa Silvia, insieme con Beppe Stanco e Lorenzo Sebastianelli, sarà disponibile in streaming ed in tutti gli store digitali sempre dal 30 Giugno; la promozione sarà curata da Marco Masciopinto e Latlantide Promotion.