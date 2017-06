A Rimini maxischermo per concerto di Vasco con sorpresa finale

"From Modena Park to Rimini beach": sabato sera Vasco a Modena per il megaconcerto, la Summer beach Arena sulla spiaggia riminese con i suoi maxischermi per seguire l'evento, seguito da una notte dedicata al rocker di Zocca fra dj set e intrattenimento, per terminare all’alba con la presenza di alcuni membri (i nomi saranno annunciati domani) della band di Vasco Rossi, che arriveranno direttamente dal Modena Park. Con loro il pubblico intonerà - e non potrebbe essere altrimenti - "Albachiara".

«E' il miglior abbraccio che Rimini e i fan di Vasco possano fare all’artista per i suoi 40 anni di carriera - dice il sindaco Andrea Gnassi - Una notte che colloca l’evento nel solco delle celebrazioni dei 2200 anni della via Emilia e che fa diventare il più grande concerto di sempre un condensato emotivo di totale energia e libertà, un unico evento che inizia al tramonto nel cuore dell’Emilia e finisce all’alba con il sole della Romagna».