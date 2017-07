Morrissey: «Minacciato». Polizia: "Contromano in via del Corso". Concerti annullati?

Dopo aver percorso una traversa contromano un’auto è piombata a tutta velocità in via del Corso, affollata di persone per lo shopping dei saldi, facendo scattare il dispositivo antiterrorismo. A bordo della macchina, però, oltre al conducente c'era la rock star britannica Steven Patrick Morrissey.

Ad intervenire i poliziotti in motocicletta, le «Nibbio» del reparto volanti, di pattuglia nel centro storico per gli ormai consueti pattugliamenti antiterrorismo, non hanno esitato a fermare l’auto ed identificare le due persone a bordo. Dopo le prime verifiche, i poliziotti hanno effettuato il verbale all’autista che ha ammesso le proprie responsabilità. L'altra persona a bordo, Morrissey, invece, avrebbe insistito nel dire di non avere l’obbligo di declinare le proprie generalità nè di dover esibire i documenti in quanto non aveva commesso alcun reato, probabilmente stupito dal fatto di non essere stato peraltro riconosciuto. Alla guida dell'auto era il nipote, il fotografo Sam Esty Rayner.

«Dopo varie insistenze gli agenti, che parlavano inglese, consentivano per ben due volte alla persona di effettuare telefonate in albergo e, facendosi passare l’interlocutore apprendevano l’identità dell’uomo potendo effettuare ulteriori accertamenti anche in assenza di documenti - ha sottolineato la Questura - Durante il controllo l’artista, infastidito scattava delle foto al poliziotto minacciando 'lei diverrà famoso'». Il racconto del nipote Sam, su Facebook: «Martedì sera, alle 7,45 in Via del Corso a Roma, il poliziotto raffigurato in foto (immagine postata su Facebook) ha intimidito mio zio per 35 minuti, chiedendo i documenti, ma Morrissey non li aveva con sé. L’agente ha detto “So chi sei”, mentre Morrissey ha risposto: “Conosco la legge, conosco i miei diritti e so che non hai motivo di fermarmi”. Il poliziotto ha quindi gridato con forza, facendo radunare sul posto una folla di oltre 100 persone e tenendo la mano sulla pistola per tutto il tempo. Infine, Morrissey è andato via, e l’agente non l’ha seguito». L’ex Smiths spiega: «Pensavo volesse spararmi. Voglio mettere in guardia le persone da questo poliziotto estremamente aggressivo, che potrebbe anche uccidervi». Secondo quanto riporta la rivista RollingStone, Morrissey avrebbe cancellato i sette concerti che stava organizzando – o meglio, che gli avevano proposto – proprio nel nostro paese: «La ragione è ovvia: con psicopatici del genere a piede libero non mi sento sicuro in Italia».