Full metal jacket: il Vietnam in musica

Nel 1987 usciva “Full metal jacket”, penultimo film di Stanley Kubrick. Assieme al lungometraggio, ennesimo capolavoro del cineasta che in carriera contribuì a fare la storia del cinema dirigendo, tra gli altri, “Lolita”, “2001: Odissea nello spazio”, “Arancia meccanica”, “Barry Lyndon” e “Shining”, usciva la colonna sonora. Un disco tutto da ascoltare perché riflette, nella musica, le atmosfere degli anni della guerra del Vietnam, in cui “Full metal jacket” è ambientato. Il Sud-Est asiatico del film di Kubrick non è, però, propriamente fisico. E' un luogo dell'anima, tanto che gran parte del film venne girato in una fabbrica abbandonata a Est di Londra. Una location che rese appunto “quel” Vietnam che il regista voleva trasmettere agli spettatori.

La colona sonora, che compie quarant'anni, parte con “Full metal jacket” di Abigail Mead (pseudonimo di Vivian Kubrick, la figlia del regista, che compose anche altri pezzi) e Nigel Goulding; riprende le canzoni che nel film usava il sergente Hartman, magistralmente interpretato da R. Lee Ermey, durante l'addestramento dei marines. Ma il vero intro, quello del film, è “Hello Vietnam”, brano del 1965 interpretato dal cantante country Johnny Wright accompagnato dalla moglie Kitty Wells. E' la canzone che nel film fa da sottofondo al famoso taglio dei capelli a cui i marines si sottopongono appena arrivati a Parris Island per l'addestramento.

Di un anno prima è invece “Chapel of love” delle Dixie Cups. Si entra quindi sempre di più nel vivo - e nel film - con dei pezzi epocali come “Wooly Bully” di Sam the Sham & The Pharaos, hit del 1965, con “I like it like that” (1961), interpretata da Chris Kenner, e con uno dei simboli del film e del disco: “These boots are made for walkin'”. Interpretato da Nancy Sinatra, primogenita di “The Voice”, nel 1966, precede un altro must degli anni Sessanta come “Surfin' bird” (1963) dei Trashmen e sta - forse più di “Paint it black” dei Rolling Stones usato nei titoli di coda e non inserito nel disco - al film di Kubrick, come “The end” dei Doors sta ad “Apocalypse now”, altro capolavoro di Francis Ford Coppola sul Vietnam. Due canzoni per due Vietnam: più cupo e dolente quello di Coppola, allo stesso tempo senza speranza ma velato di un'amara ironia - si pensi alla canzoncina di Mickey Mouse, anche questa assente nel disco, nell'ultima scena - quello di Kubrick.

Trent'anni dopo chi non avesse ancora visto il film se lo procuri immediatamente. E ascolti bene anche la colonna sonora. Dietro le sue note spesso spensierate "tipiche" dei primi anni Sessanta, si nasconde la fine di un'epoca e l'inizio di qualcos'altro.