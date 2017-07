Trilogy, l'ennesimo capolavoro di Emerson, Lake e Palmer Video

“Trilogy”, uscito nel 1972, è uno dei tanti capolavori di un gruppo che ha scritto pagine fondamentali della storia del rock: Emerson, Lake and Palmer. Due di loro, Emerson e Lake, sono scomparsi da poco, lasciando Palmer come unico testimone vivente di un periodo, quello a cavallo degli anni Settanta, irripetibile. Alfieri del rock progressivo declinato alla massima potenza, accusati da qualcuno, al pari degli Yes, di essere troppo pomposi e magniloquenti, gli Elp, come spesso vengono chiamati, se ne infischiarono di queste critiche e sfornarono, almeno per tutti gli anni Settanta, capolavori a non finire, in cui oltre a musiche superbe e testi suggestivi, si tolsero anche la soddisfazione di sperimentare. Parlando di capolavori, “Trilogy”, che compie 45 anni, viene pubblicato l'anno dopo quello che, assieme a “Tarkus”, da molti è considerato il disco più importante del grande trio inglese: “Pictures at an exhibition”. Due opere geniali di cui questa rubrica si è già doverosamente occupata. Non a caso, “Tarkus” e “Pictures at an exhibition” videro la luce nello stesso anno, il 1971, segno di un periodo davvero fecondo per i tre musicisti.

Seppur un “tantino” sotto - ma mantenere un livello così sublime sarebbe stato umanamente impossibile anche per questo trio di super-virtuosi - “Trilogy” è comunque nel solco della produzione del gruppo. L'album prende il via con “The endless enigma (part one)/ fugue/ The endless enigma (part two)", lunga composizione musicale di Emerson con testi di Lake, separati dall'assolo di pianoforte dello stesso pianista. Segue “From the beginning” (Guarda il video), assieme a “Lucky man”, altro capolavoro datato 1970, una delle più famose ballate del trio, non a caso scelta come lato A del singolo. “The sheriff” è di atmosfera western con Emerson al piano honky-tonk, quello con cui diventò famosissimo in Italia con la sigla di Odeon, la leggendaria "Honky Tonk Train Blues". Chiude la parte A “Hoedown”, un adattamento da “Rodeo” di Aaron Copland. “Trilogy” è invece il brano che apre il lato B, in cui Emerson giganteggia tra piano e moog, segno questo anche di quanto il gruppo fosse all'avanguardia nella sperimentazione. “Living Sin” è invece prog, che di più non si può, capace di evocare atmosfere che Emerson qualche tempo dopo produrrà anche per Dario Argento nella colonna sonora di “Inferno”. Sempre lui è il vero mattatore che si esalta ancora nel gran finale di “Abbandon's Bolero”. Seguendo lo stesso schema del celeberrimo Bolero di Ravel, inizia in sordina per chiudere, come spesso accade con gli Elp, in gloria. Dopo “Trilogy” l'anno dopo uscì un altro disco fantastico: “Brian salad surgery”. L'ennesimo segno che i grandi anni Settanta facevano rima con il trio inglese.

Un ultimo cenno lo merita la copertina di "Trilogy". Avrebbe dovuto realizzarla il pittore Salvador Dalì che, però, chiese troppi soldi. Il gruppo allora ripiegò su Phil Crennelf e comunque non sbagliò. Nella copertina il trio compare per la prima volta e nel disegno i suoi componenti vengono ritratti "uni e trini", tre teste e un solo corpo. Suggestiva anche l'immagine all'interno, un fotomontaggio realizzato da Storm Thorgerson, che collaborò a lungo con i pink Floyd, che li presenta invece moltiplicati nella foresta di Epping, all'estrema periferia di Londra, dove i Genesis ambientarono la loro famosa "battaglia".