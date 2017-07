E' morto Guido Elmi, storico produttore di Vasco Rossi

E’ morto in casa a Bologna Guido Elmi, 68 anni, storico produttore di Vasco Rossi, anche lui musicista, oltre che arrangiatore e art director.

Ne hanno dato notizia sui sociali Red Ronnie ed Enrico Ruggeri e lo ha confermato lo staff di Vasco Rossi: «è stato molto malato un anno fa, ma poi era migliorato, forse si è trattato di una recrudescenza improvvisa della malattia». Elmi era infatti con Vasco al Modena Park l’1 luglio scorso.

«Il mio amico Guido Elmi - scrive Red Ronnie su fb - è volato nell’altra dimensione. Lo conosco dai primi tempi con Vasco Rossi inizio anni '80. Le ultime volte che l’ho visto è stato ai due concerti di #ModenaPark e nelle dirette dalla Fonoprint la settimana scorsa. Lo avevo visto molto stanco": era «un grande produttore, quello che con «Bollicine» rivoluziono il rock in Italia».

Era «un grande comunicatore - scrive Ruggeri su twitter - un artista, profondo e intuitivo. Pochi manager hanno saputo costruire cultura e costume come lui».

VASCO SU FACEBOOK: "SONO MOLTO TRISTE". «Guido se ne è andato improvvisamente... era molto stanco. Io sono molto triste». Lo scrive Vasco Rossi su Facebook ricordando il suo storico produttore Guido Elmi, morto in casa a Bologna.

«Una consolazione - aggiunge Vasco - è che ha fatto in tempo a partecipare, vivere e vedere la grande festa di Modena Park ! Wiva Guido!».