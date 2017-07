Al via in autunno «Gigi D’Alessio Live Tour 2017», la nuova tournée teatrale di Gigi D’Alessio che torna dal vivo dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo e l’uscita dell’album «24.02.1967».

Il tour partirà il 23 ottobre da Roma all’Auditorium Parco della Musica (Sala Santa Cecilia), per poi proseguire nelle principali città italiane. Durante i live D’Alessio ripercorrerà 25 anni di carriera, con hit come «Non dirgli mai», «Quanti amori», «Non mollare mai», fino ad arrivare ai brani dell’ultimo album.

Queste le date: 23 ottobre Roma, 27 ottobre Bologna, 28 ottobre Legnano, 30 ottobre Firenze, 4 novembre Torino, 9 novembre Varese, 10 novembre Mantova, 16 novembre Catania, 21 novembre Milano, 24 novembre Bergamo, 25 novembre Sanremo, 26 dicembre Napoli.