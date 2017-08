Aja, il disco «perfetto»

«In un gruppo non conta saper suonare. Chi vi credete di essere, gli Steely Dan?». Questa battuta del recente e divertentissimo film musicale «Sing street», ambientato nella Dublino anni ’80, la dice lunga sulla considerazione che il gruppo americano fondato dai «soci di maggioranza» Donald Fagen e Walter Becker ha sempre avuto nell’ambiente dei musicisti. Erano (sono) considerati dei perfezionisti, tanto pignoli e incontentabili in sala di registrazione, quanto inarrivabili creatori di atmosfere sospese tra il jazz e il pop, con qualche spruzzata d'acido quasi a voler sverniciarne un po' la scintillante patina. Dischi perfetti, dunque, come Aja, la summa artistica della premiata ditta Becker-Fagen, disco pubblicato esattamente 40 anni fa e ancor oggi considerato un capolavoro, al pari solo del primo disco solista di Fagen (The Nightfly) uscito qualche anno più tardi. Aja, che all'epoca ebbe anche un significativo riscontro di vendite arrivando al n.3 di Billboard, è composto da soli sette pezzi, di cui almeno quattro sono dei classici: l'iniziale e suadente Black Cow (un cocktail, giusto per iniziare a sorseggiare), la struggente Deacon Blues (da cui prese il nome, anni dopo, una band scozzese), e i funky Peg, con Michale McDonald ai cori, e Josie. Un capitolo a parte per la title-track, dalla costruzione più complessa, con Wayne Shorter al sax e Steve Gadd alla batteria. Nel disco suonano altri padreterni del jazz quali i chitarristi Larry Carlton e Lee Ritenour, costretti – così dice la leggenda – a ripetere gli assolo fino allo sfinimento. Esigentissimi, Fagen e Becker, tanto da essere considerati nell'ambiente una coppia con cui era impossibile lavorare. Dopotutto, nati come band (vi dice qualcosa «Do it again»?), avevano via via licenziato tutti gli altri componenti mantenendo però il nome, tratto da «Il pasto nudo» di Burroughs, che significa più o meno «dildo». Citazioni letterarie e slang da college, del resto, hanno sempre caratterizzato i loro testi, anch'essi in perfetta fusione tra loro, come la musica. Incontentabili, ma inimitabili, tanto che nel giro era un luogo comune affermare che «Niente suona bene come un disco degli Steely Dan»