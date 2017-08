Elton John e quell'omaggio a John Lennon

Nel 1982 usciva “Jump up!”, tradotto "Salta su!", sedicesimo album in studio di Elton John, al secolo Reginald Kenneth Dwight,. Il vulcanico cantautore inglese veniva da un lavoro molto interessante come “The fox”, pubblicato l'anno precedente. La critica perciò fu piuttosto impietosa nel fare i raffronti. “Jump up!”, che quest'anno spegne 35 candeline, scrissero alcuni, "non è al livello dell'album precedente", ma neppure di quello prima di “The fox”, intitolato “21 at 33”. Allora Elton John si “arrabbiò” e, nel 1983, rispose con “Too low for zero”, uno dei suoi capolavori assoluti. Del resto, uno che aveva scritto “Goodbye yellow brick road”, datato 1973, era già entrato da tempo nell'Olimpo del rock e non era da mettere sotto esame costantemente. Se comunque “Jump up!” non è al livello (discorso come al solito tutto da dimostrare) dei dischi precedenti e del successivo, contiene ugualmente alcune perle della carriera del settantenne musicista inglese.

Prima fra tutte “Empty garden (Hey hey Johnny)”, composta da Elton John e Bernie Taupin in onore di John Lennon, l'ex dei Beatles assassinato a New York nel dicembre del 1980. E' a parere di molti il punto più alto del disco, sicuramente dal punto di vista dei testi (solo un estratto: “Now we pray for rain/ And with every drop that falls/We hear, we hear your name”) anche se ovviamente “Jump up!” fa tutt'uno con la canzone più conosciuta dell'album e una delle più famose dell'intera produzione dell'artista. Si tratta di “Blue eyes”, il cui testo è di Gary Osborne. Orecchiabile, dolce, è la classica canzone d'amore e non vuole essere nient'altro. Riuscitissima (punto più alto quel "blue eyes laughing in the sun laughing in the rain"), certo, e sicuramente una delle migliori di questo genere romantico. Ma il “vero” Elton John traspare certamente di più dalle note malinconiche e disperate di “Empty Garden”, un brano che, almeno per la tematica, può far tornare alla mente il vero capolavoro del cantautore britannico: “Funeral for a friend/Love lies bleeding”, suite progressive di oltre undici minuti scritta con Bernie Taupin. Forse il momento più alto di Elton John.

Ma “Jump up!”, nel solco romantico intrapreso dall'artista, contiene altri brani accattivanti, magari non storici, ma ugualmente di buon impatto. Uno è “Princess”, che si avvicina logicamente più alla filosofia di “Blue eyes” che di “Empty garden”. Ma tant'è, l'amore è importante nella vita e nella musica forse anche di più. Da ascoltare anche la scatenata “Dear John”, la quasi country “Ball and chain” o la, ancora una volta, melodica, “Legal boys”.

I giovani, comunque, non si facciano condizionare dalle accuse piovute a ogni piè sospinto contro il “povero” Elton, come accadde ai Queen e a tanti altri (in Italia, per esempio, ai Pooh), e cioè di essere stato troppo commerciale. Ovviamente c'è del vero; i lavori del cantante sono state sempre attenti ai gusti del pubblico, ma questa non è una colpa. Scavando però nella sua sterminata produzione si trovano anche delle perle. “Empty garden” è una di queste.