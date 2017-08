Malore per Amedeo Minghi, durante una pausa del suo tour, a Porto Cesareo in Puglia: il cantante è stato colpito da un’intossicazione alimentare che lo ha portato al ricovero in prognosi riservata presso l’Ospedale San Giuseppe da Copertino (Le). Ora, secondo le ultime informazioni, sta meglio e tra qualche giorno verrà dimesso. Annullata la data di Porto Cesareo (ieri sera) e quella di Cortina d’Ampezzo domani, che verranno recuperate.