Gianni Morandi: nuovo album prima di Natale e da febbraio il tour

«Prima di Natale uscirà il mio nuovo album di inediti e da febbraio in poi terrò una serie di concerti in molte città italiane. Sarà una bella occasione per incontrarci». Lo annuncia Gianni Morandi su Facebook, precisando che il tour 2018 "d’amore d’autore" partirà il 24 febbraio da Rimini. Le altre date già in cartellone: 26 febbraio Montichiari, 28 Conegliano, 2 marzo Genova, 3 Torino, 5 Firenze, 10 Roma, 12 Eboli, 15 Reggio Calabria, 17 Acireale, 19 Bari, 21 Ancona, 22 Padova, 24 Bologna, 28 Milano.

«Per voi, follower e utenti di questa pagina Facebook, c'è la possibilità - spiega Morandi - di prenotare e assicurarsi i biglietti con 24 ore di anticipo sulla partenza delle prevendite, prevista dal 29 agosto alle ore 15. Se qualcuno di voi fosse interessato, lunedì a partire dalle ore 16 potrà trovare su questa pagina un link con le informazioni utili. Grazie a tutti!». In poche ore il post ha superato 10mila "mi piace".