Sinead O'Connor choc: "Mia madre aveva una stanza della tortura"

Intervista choc rilasciata da Sinead O'Connor alla tv americana. Lontana dai fasti di Nothing Compares 2 U, famosissima hit degli anni '90, la cantante irlandese ha rivelato di aver subito abusi, durante l'infanzia, da parte di sua madre. Abusi fisici e psicologici: "Stava molto male. Era posseduta, anche se non sono certa di credere in certe cose. Aveva una stanza della tortura, sorrideva e godeva mentre ti feriva. Mi costringeva a dire e ridire "Non sono niente", mentre mi picchiava". La cantante, ha poi ammesso: "La cosa che amo di più di mia mamma è che sia morta". Affetta da disturbi mentali, i suoi continui crolli psichici dipenderebbero proprio da questo trauma. Cinquant’anni compiuti nell'ultimo anno ha fatto parlare di sé, più che per la sua musica, per gli irrisolti problemi personali. Ad agosto, ad esempio, sul suo profilo Facebook, aveva pubblicato uno straziante video in cui aveva dato sfogo al suo tormento. “Sono da sola, tutti mi trattano male e sono malata. Le malattie mentali sono come le droghe. Vivo in un motel Travelodge in New Jersey e sono da sola. Non c'è niente nella mia vita eccetto il mio psichiatra, la persona più dolce al mondo, che mi tiene in vita. Voglio che tutti sappiano cosa significa e perché faccio questo video. Le malattie mentali sono come le droghe, sono uno stigma: all'improvviso tutte le persone che dovrebbero amarti e prendersi cura di te ti trattano male".