Riparte X Factor, torna Mara Maionchi

Al via l’edizione 2017 di X Factor che domani riapre i battenti su Sky Uno HD con le puntate dedicate alle selezioni dei concorrenti. La giuria è rinnovata per metà, con il ritorno di Mara Maionchi ("se posso fregare gli altri giudici lo faccio volentieri, ma non mi stanno antipatici" ha scherzato la discografica) e il debutto di Levante, al fianco dei confermati Manuel Agnelli e Fedez, per una rappresentanza più ampia possibile di quello che è la musica italiana oggi. Le sei puntate che precedono i live veri e propri sono state registrate a Pesaro e Torino, saranno trasmesse alle 21,15 su Sky Uno HD e il giorno dopo, in chiaro, su TV8. «E' la mia settima volta - ha detto Alessandro Cattelan, più che confermato presentatore - e quest’anno ci sono tanti cambiamenti che portano aria di novità. Sono concentrato su X Factor e anche se la testa ragiona anche su progetti futuri, di tutto si discuterà sempre con Sky». La fase di selezione dei concorrenti, per gli autori di X Factor, è cominciata con il viaggio del van del programma che ha attraversato l’Italia da nord a sud, per poi approdare a Pesaro e Torino dove per la prima volta hanno fatto il loro ingresso in scena i nuovi giurati. «Non posso dire come proseguirà - ha detto Levante, alla sua prima esperienza in un talent - perchè non ho un passato ad X Factor. La novità assoluta per me è stata Mara, mentre Manuel e Fedez già li conoscevo». Anche quest’anno ai casting hanno partecipato aspiranti nuovi talenti in arrivo da tutta Italia, ma anche da altri paesi. «In sette anni - ha detto Andrea Scrosati, Vice President Programming di Sky - abbiamo visto mezzo milione di ragazzi accomunati dalla passione per la musica e senza esclusione di nessuno. E’ questa la storia che raccontiamo. Ai casting si vede un pezzo di questo paese del quale siamo orgogliosi». Confermato, nel complesso del format, anche l’idea di 'Strafactor', lo show nello show che quest’anno andrà in onda già dalle puntate di selezione e vedrà alla guida Elio, assieme ad altri due nuovi giudici ancora da rivelare. Sul fronte strettamente musicale, una delle principali novità dell’anno è una maggiore attenzione dedicata ai brani inediti, che i concorrenti potranno svelare già dalla quinta puntata della fase live. «Quella degli inediti è una particolarità tutta dell’edizione italiana di X Factor - hanno detto i responsabili del programma - e puntare tanto su questo aspetto è anche un rischio. Scommettere sugli inediti significa anche mettere al centro il percorso artistico dei ragazzi che partecipano». La nuova edizione del programma targato Sky avrà poi anche un’appendice radiofonica, grazie alla collaborazione con Rtl 102.5 che e le fasi del l’undicesima edizione italiana di X Factor.