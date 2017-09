Salvador Sobral ricoverato in gravi condizioni

Il cantautore portoghese Salvador Sobral, vincitore dell’edizione 2017 dell’Eurovision, è stato ricoverato in stato grave nell’ospedale Santa Cruz en Carnaxide a Lisbona, riferisce la stampa portoghese.

Sobral è da tempo in condizioni di salute precarie. E’ in attesa di un trapianto di cuore. Con la canzone «Amar pelos dois» è diventato nel maggio scorso il primo portoghese a vincere il concorso Eurovision, con un punteggio record di 758 voti.

Venerdì ha annunciato la cancellazione di diversi concerti per ragioni mediche. Secondo i media portoghesi le sue condizioni sono stabili. «E' controllato e vigilato» ha detto un familiare a Tv7 Dias, «ora corre meno rischi, le macchine cui è collegato svolgono le funzioni che normalmente dovrebbero compiere i suoi organi».