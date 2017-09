Claudio Baglioni sarà direttore artistico e conduttore, in una squadra che si va ancora delineando, del festival di Sanremo 2018. Manca ormai soltanto l'ufficialità.

A quanto si apprende, nelle ultime ore si è lavorato ai dettagli del contratto. In linea con la nuova policy aziendale, il compenso dovrebbe prevedere - come per tutti gli altri artisti Rai - un taglio di almeno il 10% rispetto al cachet percepito lo scorso anno da Carlo Conti (si parlò di 650 mila euro).