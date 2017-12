Va ancora forte il diesel di Finardi

Quarant'anni e non sentirli. “Diesel”, il terzo album di Eugenio Finardi uscito nel 1977, oggi mantiene quasi intatte le caratteristiche che ne hanno fatto una pietra miliare della canzone d'autore italiana, di quella più arrabbiata. Gli anni Settanta rappresentarono un periodo davvero fecondo per Finardi. L'anno prima era infatti uscito “Sugo”, quello di “Musica ribelle” e “La radio”, e l'anno dopo arriverà “Blitz”, quello di “Extraterrestre”. Roba grossa, insomma, scritta da un artista che, comunque la si pensi (e la politica per lui fu molto importante), non ha mai voluto indossare maschere o scendere a compromessi, pagando anche il tramonto delle ideologie dei Settanta. Comunque, quel Finardi era spesso “sul pezzo”, graffiante e anticonformista. Insomma, non certo un “minore della canzone d'autore italiana”, bensì uno dei più, per usare un termine brutto ma efficace, impegnati. Uno che ha regalato al pubblico pezzi che hanno fatto epoca.

“Diesel” è comunque una summa dei temi che il cantautore milanese ha sempre privilegiato. A partire dall'ultima canzone del lato B, sicuramente tra le sue storie più intense. E' “Scimmia”, forse la più realistica canzone sulla e contro la droga mai scritta in Italia. Perché “Diesel” è un disco sociale (oltre a “Scimmia”, c'è anche “Tutto subito”) e politico (“Giai Phong”, sulla liberazione di Saigon, e “Scuola”). E poi, come sempre in Finardi, c'è l'amore, ma non quello sdolcinato tipo due accordi di chitarra attorno al falò. L'amore secondo Finardi è quello che, come canta in “Non è nel cuore”, “è fatto di gioia, ma anche di noia”. Nel disco c'è anche un bell'omaggio alla sua città in “Si può vivere anche a Milano”. Altri brani sono la lunga e anticonformista “Non diventare grande mai”, in cui implora di non sottostare “alle regole del branco”, “Diesel”, che dà il titolo all'album, e “Zucchero”. Questi due, a parere di chi scrive, sono i momenti un tantino più deboli di quello che comunque resta un disco un bel disco.

Chi non avesse mai sentito i suoi lavori, troverà un Finardi sempre uguale a se stesso. Arrabbiato, disilluso, ma allo stesso tempo capace di un lirismo non comune pur essendo tra una schiera, quella dei cantautori degli anni Settanta, che pure hanno fatto a gara a donare al pubblico canzoni memorabili. In quegli anni è stato uomo profondamente e orgogliosamente di parte, dimostrando una coerenza che spesso gli viene riconosciuta anche da chi non la pensava, e non la pensa neppure oggi, come lui. L'artista milanese infatti non ha mai tradito la sua visione del mondo. E anche chi non ne ha condiviso in toto l'impegno politico a volte perfino eccessivo, non gli ha mai potuto negare di “essersi dato tutto” alla musica e al messaggio che questa veicolava. Non a caso, nel 2008, realizzerà “Il cantante al microfono”, un omaggio all'attore e poeta russo Vladimir Vysotsky, negli anni Sessanta-Settanta nel mirino della censura delle autorità sovietiche. Un'altra perla di cui questa rubrica si occuperà.