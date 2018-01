Morto 'Fast' Eddie Clarke, l'ultimo dei Motorhead

Il mondo del rock piange "Fast" Eddie Clarke, l’ultimo superstite della leggendaria formazione originale dei Motorhead. Il chitarrista inglese è scomparso all’età di 67 anni in un ospedale dove era stato ricoverato per polmonite.

«Siamo sconvolti nell’annunciare questa notizia», si legge in un comunicato pubblicato sul profilo Facebook della band fondata a Londra nel 1975, che sottolinea come 'Fast’Eddie continuerà comunque a «ruggire e a fare rock n roll».

Clarke ha inciso coi Motorhead sei album negli anni d’oro del gruppo, che lasciò nel 1982. Uno dopo l’altro i musicisti che avevano fondato il gruppo sono morti. Nel dicembre 2015 era stata la volta del frontman Lemmy Kilmister, scomparso per un cancro a 70 anni.