Hit parade: Ed Sheeran torna in vetta alla classifica

Sull'onda del titolo di re del 2017, incoronato come artista che ha venduto di più in Italia con il suo Divide, Ed Sheeran - a 45 settimane dall’uscita - torna in vetta alla classifica dei dischi più venduti della settimana, secondo le rivelazioni Fimi/GFK, che da inizio anno applicano la nuova metodologia che esclude l’ascolto in audio streaming free. Il cantautore inglese, primo anche tra i singoli con Perfect, scalza Vasco, ora secondo con Vasco Modena Park, il racconto del live dei record del luglio scorso, e Jovanotti con il nuovo album di inediti Oh, Vita!, anche lui con una posizione in meno rispetto a una settimana fa. Stabili al quarto posto La coppia inossidabile Mina Celentano con i duetti della loro lunga carriera, davanti ai Maneskin, rivelazione dell’ultima edizione di X Factor, con Chosen. Unica nuova entrata, al sesto posto, è Sick Side della Dark Polo Gang.

Gli U2 perdono due posizioni e sono settimi con Songs of experience, che segue Songs of Innocence. Chiudono la classifica i Negramaro con Amore che torni, Cesare Cremonini con Possibili Scenari e Coez con Faccio un Casino.

Tra i vinili, ancora in vetta i Pink Floyd con The Dark Side of the moon.