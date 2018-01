James Taylor e Sting ospiti al festival

Sting e James Taylor sono i primi ospiti internazionali annunciati per il prossimo Festival di Sanremo (6-10 febbraio). La vera novità sarà la loro esibizione: entrambi renderanno omaggio alla canzone italiana, cosi come il direttore artistico e capitano Claudio Baglioni aveva anticipato nella sua prima conferenza stampa su Sanremo.

La performance di Sting prevede anche un brano con Shaggy per presentare l’album (di prossima uscita) scritto a quattro mani.