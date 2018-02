50 anni di 2001: la musica secondo Kubrick

Quest'anno verrà celebrato il cinquantesimo di un film che ha cambiato non solo un genere, la fantascienza, ma il cinema: “2001 Odissea nello spazio”. Un film omerico che sta alla fantascienza come "C'era una volta il west" di Sergio Leone al genere western. Tutte e due le pellicole uscirono, ironia della sorte, lo stesso anno: il 1968. Per chi scrive si tratta di uno dei pochi motivi per celebrare davvero l'anniversario numero 50 dell'”anno formidabile”. "2001" è uno dei capolavori di Stanley Kubrick, il cineasta americano e inglese d'adozione, scomparso nel 1999 dopo aver girato lavori indimenticabili, per citarne solo alcuni oltre a "2001", “Orizzonti di gloria”, “Lolita”, “Arancia meccanica” e “Barry Lyndon”. Come in tutti i film di Kubrick la musica e, quindi, la colonna sonora, occupa una parte non certo secondaria. Anzi, a volte è praticamente tutt'uno con dialoghi e riprese. Merito della passione del grande regista e della sua meticolosità nello scegliere l'accompagnamento per le storie da lui portate sul grande schermo. Tanto che, si può dire senza che questo rischi di essere una forzatura, oltre al film anche la colonna sonora di "2001" festeggia i suoi primi cinquant'anni. Questa rubrica, che si era già occupata l'anno scorso della musica di un altro film di Kubrick, “Full metal jacket”, non poteva non cogliere questa occasione. "2001", inoltre, come colonna sonora è la prima di un trittico davvero imponente, proseguito con “Arancia meccanica” (1971) e “Barry Lyndon” (1975).

Anche la storia di questa colonna sonora merita di essere ricordata. Il regista aveva scelto per comporla Alex North, che aveva già firmato le musiche di Spartacus, film del 1960 in cui il cineasta aveva diretto Kirk Douglas. Tra Kubrick e North nacque però un dissidio; il regista voleva che la partitura originale fosse affiancata da brani classici. Il compositore era però di diverso parere. La spuntò Kubrick che eliminò la musica scritta da North. Il quale, narra la leggenda, lo scoprì solo quando uscì il film. Il regista americano si affidò così solo alla musica classica con un risultato nuovo e sicuramente sorprendente.

Una volta ottenuti i diritti Kubrick montò nell'ordine: "Atmospheres" di Gyorgy Ligeti (ouverture, intervallo e viaggio oltre l'infinito), “Così parlò Zarathustra” di Richard Strauss, utilizzata per i titoli di testa, per l'alba dell'uomo (la celeberrima parte che ha per protagonisti gli uomini-scimmia) e il finale del bambino delle stelle. Poi, ancora Ligeti (“Requiem per soprano”), nell'apparizione del monolito agli uomini scimmia e il monolito lunare. Assieme a “Così parlò Zarathustra” la colonna sonora di 2001 è universalmente conosciuta anche per l'utilizzo, sempre da Strauss, di “Sul bel Danubio blu”, che sottolinea soprattutto la scena del volo verso la luna ed è l'aria con cui scorrono i titoli di coda. Nella colonna sonora del film la cui sceneggiatura venne scritta a quattro mani da Kubrick con il grande autore di fantascienza Arthur C. Clarke, c'è inoltre ancora spazio per Ligeti (come, ad esempio, "Lux aeterna") e Aram Khachaturyan ("Gayane").

Su "2001" in questi cinquant'anni si è scritto, analizzato e dibattuto moltissimo. Allo stesso modo si è scritto tanto sulla sua colonna sonora. Il ruolo della musica nei film di Kubrick, non solo in "2001", è stato sviscerato in mille modi da critici, tra gli altri, come Michel Ciment, Michel Chion, Enrico Ghezzi e Sergio Bassetti. Nei film del grande regista, come scrive Giuseppe Lippi nel suo dizionario ragionato di 2001, infatti “la musica diventa parte attiva del dramma, svolge un ruolo da coro per assonanze e giustapposizioni, aiutando la coscienza dello spettatore ad abbracciare il contenuto subliminale del film. Essa rappresenta, sul piano sonoro, quello che le immagini sono visualmente: la forma”. A quelli che ancora non hanno "incontrato" questo film e la sua colonna sonora, l'autore di questo pezzetto augura buona Odissea. Con un punta d'invidia.