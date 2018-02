"Ora il mondo non è per niente perfetto... Ci Mancherai tu, Sergio, amico grande, dal cuore gigantesco e dalla dolcezza infinita.È stato un onore averti conosciuto in questo cammino di vita e musica. #ciaoSergio @planetfunkband" Tra i primi a esprimere il cordoglio ci sono i Negramaro (Giuliano Sangiorgi, voce dei Negramaro, ha collaborato alla realizzazione dell'album "The Great Shake" dei Planet Funk, prestando la sua voce per il brano "Ora il mondo è perfetto"). Ma sono in tantissimi colleghi, ma soprattutto fans e appassionati che esprimono sui social il loro cordoglio: è morto Sergio Della Monica membro fondatore dei Planet Funk con Marco Baroni e Alex Neri. Il musicista napoletano è morto nella notte in seguito a delle complicazioni di una polmonite: Della Monica, 58 anni, da alcuni anni era dializzato.

Chitarrista e bassista, fondò il gruppo e raggiunse il successo internazionale con "Chase the sun" del 2000. Aveva un lungo curriculum come produttore, arrangiatore e musicista. I funerali si terranno a Roma, dove viveva.