Joan Baez, addio alle scene: "Non controllo la voce". Disco e tour

Addio alle scene per Joan Baez. La cantautrice, 77 anni, saluta i fan con un disco “Whistle Down The Wind” e una serie di concerti. L’usignolo folk, amante e musa di Dylan, uno dei simboli della canzone di protesta degli anni Sessanta, pubblicherà venerdì il nuovo album “Whistle Down the Wind”, raccolta di cover e brani inediti, e ha annunciato un tour di addio di passaggio in Italia la prossima estate (5 agosto Verona, 6 Roma, 8 Udine e 9 Bra). “Per me è una questione di corde vocali: sono diventate più difficili da governare e questo rende il canto faticoso” ha detto al Corriere della sera. E così il 2018 passerà alla storia come l’anno degli addi: In questi mesi hanno annunciato il loro ritiro dalle scene Paul Simon, Elton John, Ozzy Osbourne e Neil Diamond.