Domenico Delbono

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 78Addolorati lo annunciano la moglie Gabriella, la figlia Simona con Luigi, gli adorati nipoti Andrea, Luca, Isabella, il fratello Ennio e parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 21 dicembre alle ore 10 nella chiesa del Buon Pastore.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.20 dicembre 2016Ï Cesare e Gabriella ScagliariniÏ Irene, Ernesto e famigliaÏ Fam. Ronzoni GiuseppeÏ Maurizio e IdaÏ A.I.S.M.- Ass. It. Sclerosi Multipla Sez. ParmaIl Presidente ed i consiglieri del Circolo Anspi Crocetta partecipano al dolore dei familiari per la perdita del caro20 dicembre 2016Il Comitato e gli assegnatari degli Orti Sociali Crocetta, sono vicini ai famigliari per la perdita del caro20 dicembre 2016Buon viaggiosei stato l'angelo custode del nostro quartiere, grazie per tutto quello che hai fatto per noi.I tuoi ragazzi di Via Mordacci.20 dicembre 2016Amministratore e condomini del condominio Orbeco sono vicini ai famigliari per la perdita del caro20 dicembre 2016Il Gruppo Avis Crocetta e ospedalieri partecipano al lutto della famiglia Delbono per la scomparsa dell'amico e collaboratore20 dicembre 2016