Faustina Buzzoni

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 92Ne danno il triste annuncio i figli Livio, Maria, Giorgio con le nuore e il genero, i nipoti, i pronipoti, le sorelle e i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi alle ore 10,30 nella chiesa parrocchiale di Medesano, indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Corrado Prati.20 dicembre 2016Ï Giancarlo Fanti e famigliaCiaoEmma ed Elia.20 dicembre 2016I colleghi di Psm SpA sono vicini a Giorgio in questo momento di dolore per la scomparsa di20 dicembre 2016Caro Livio per la perdita della tua mammati abbracciamo forte.Paolo, Federica e Pispole.20 dicembre 2016