Tonino Cotti

«A voi che mi avete tanto amato non guardate la vita che lascio ma quella che comincio»Ãˆ tornato alla Casa del PadreLo annunciano con dolore la moglie Pierangela, il figlio Massimo, i cognati Silvano con Celestina, Liliana con Gabriele, nipoti e parenti tutti.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella chiesa di Basilicanova.I funerali si svolgeranno domani mercoledì 21 c.m. alle ore 10,00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale di Basilicanova, indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento all'amico dott. Pietro Palù, al Centro Oncologico Day Hospital, al Reparto di Oncologia Medica, al Reparto di Medicina d'Urgenza e alle infermiere domiciliari Elena e Romina.20 dicembre 2016Ï Valentina e Roberto BonardiÏ Avv. Enrico BordiÏ Ermanno e RitaÏ Rosanna Malabarba e figliÏ Enrichetto, Giuseppe, Roberto OmbelliniÏ Fam. Gino FontanaÏ Bruno Calzetti e famigliaÏ Famiglia Addis GerbellaÏ Famiglia Vincenzo MoraÏ Giuseppe, Teresa ZiglioliÏ Fam. Enrico VezzaniÏ Luca, Cinzia MattioliÏ Edda, Giuliana, Giordano Bravi QuintavallaÏ Roberto Gabbi e famigliaZia Marcella con Lino e Angela, Marco, Monica e rispettive famiglie si stringono con affetto nel loro dolore a Pierangela e Massimo per la perdita del caro20 dicembre 2016Mario, Marcello e Michele, profondamente rattristati, si stringono in un forte abbraccio ai familiari dinel ricordo del caro collega.20 dicembre 2016Arturo e Demetrio Molinari con le rispettive famiglie ricordano con affetto il caroe si stringono con un abbraccio alla sua famiglia.20 dicembre 2016Le famiglie Michele Alessandrino ed Enzo Fontana sono vicine ad Angela e Massimo per la perdita del caro20 dicembre 2016Dina, Marina si stringono con affetto a Pierangela e Massimo per la perdita del carissimo20 dicembre 2016Walter, Daniela e famiglia si stringono affettuosamente a Pierangela e Massimo nel ricordo di20 dicembre 2016Franco Paini si associa al dolore dei familiari per la scomparsa del caro20 dicembre 2016Luigi, Franco, Gabriella Tonelli sono vicini con affetto a Massimo e Pierangela per la perdita del caro20 dicembre 2016Luigi e Carlo Coscelli, Riccardo Fornaciari ed i collaboratori tutti della Coscelli e Fornaciari Srl partecipano commossi al dolore dei familiari per la scomparsa del caroche per tanti anni è stato prezioso collaboratore dell'Agenzia Principale di Parma della Reale Mutua di Assicurazioni.20 dicembre 2016