Sidrach Restori

«Quando non ci sarò più, non cercatemidietro al marmo freddo di una tomba,cercatemi tra le rose, cercatemi fra lepersone e le cose che ho amato di più,perchè solo in queste cose...troverete la mia anima.»Ãˆ mancato all'affetto dei suoi caridi anni 80Ne danno il doloroso annuncio: la moglie Giulia, i figli Elisa con Roberto, Alessandra e Massimo, Fulvio con Simona e Serena, i fratelli, le sorelle e i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi stesso alle ore 10,30 nella chiesa di Contignaco Piè di Via, provenendo dall'abitazione, indi alla cremazione.Il presente serve di partecipazione e anticipato ringraziamento.Un sentito ringraziamento al medico curante dr. Alessandro Gatti per la disponibilità , professionalità e umanità dimostrate.Si ringraziano inoltre le infermiere del Servizio di Assistenza Integrata Domiciliare, in particolare la signora Franca.Si dispensa dalle visite.Non fiori ma eventuali offerte al Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata-Distretto di Fidenza.20 dicembre 2016Lo so che ci sei, sei solo andato a cercare il sole.GrazieElisa.20-12-2016I tuoi insegnamenti: onestà, dovere, bontàe onore.GrazieAlessandra, Massimo e Serena.20-12-2016Porgiamo le nostre sentite condoglianze a Roberto Mistura e famiglia per la perdita diI dipendenti-Flo SpA.20 dicembre 2016Ci stringiamo a Elisa Restori e a Roberto Mistura in questo momento di dolore per la perdita diLa Direzione Flo SpA.20 dicembre 2016Mara, Giuseppina, Matteo e Chiara abbracciano con affetto Giulia, Elisa, Fulvio e famigliari tutti per la dolorosa perdita del caro20-12-2016