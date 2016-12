CROCE



Con grande dolore la moglie Maria annuncia la perdita del caro Ermenegildo Boselli



I funerali si svolgeranno domani mercoledì 21 dicembre alle ore 13,15 partendo dalla sala del commiato di Viale Villetta 16/A per la chiesa di Maria Immacolata, indi al cimitero di Ugozzolo.



Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.



Un particolare ringraziamento alle infermiere domiciliari del Centro Lubiana.



Un grazie ai nipoti Filippo, Albino e Enrico. Parma, 20 dicembre 2016



Ï Boselli Egidio e famiglia



Ï Gianna e Franco



Ï Soemo, Piera



Paolo, Daniela, Andrea, Gabriella Medici e famiglie abbracciano commossi la loro madrina Mariuccia per la scomparsa del caro Ermenegildo Parma, 20 dicembre 2016



Mariuccia ti sono vicina in questo triste momento per la perdita del tuo caro Ermenegildo



Maria. Collecchio, 20 dicembre 2016