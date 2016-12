E' mancata all'affetto dei suoi cari Elisa Bolondi ved. Bocchi



di anni 97



Ne danno il triste annuncio il figlio Carlo con Anna, i nipoti Francesco con Liliana, Filippo e Lorenzo; Dario e parenti tutti.



I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14,30 partendo dalla sala del commiato di Traversetolo per la chiesa parrocchiale indi al cimitero di San Polo d'Enza.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.



Un grazie di cuore al Dottor Vartan Sarkissian e alla bravissima Nilda. Traversetolo, 21 dicembre 2016



Ï Fam. Maurizio Maggiali ed Ermanno



Ï Villiam, Chantal e Luigi Ugolotti



Ï Famiglie Riccardo, Giancarlo Guarnieri e figli



Ï Famiglie Agliari



Ï Fam. Vartan Sarkissian



Ï Fam. Roberto Dall'Orto



Ï Ede, Pietro Nolli



Ï Fam. Delio Folzani



Ï Fam. Gaetano Ciccotto



Ï Fam. Fabio Ziglioli



Ï Fam. Luca Fornari



Ï Irma Pelacci e figli



Ï Righelli Daniele e famiglia



Ï Fam. Claudio Mazza



Ï Fam. Mirco Bola



Ï Amedeo Tagliavini e fam.



Ï Annamaria Bertoni



Ricorderemo sempre con affetto la saggezza della cara zia Lisetta



e ci uniamo al dolore del cugino Carlo e della sua famiglia.



Sandra, Pietro, Isabella, Edna. Parma, 21 dicembre 2016



Studio Sandrini partecipa al lutto dell'Ingegner Carlo per la scomparsa della mamma Elisa



e porge condoglianze vivissime a tutti i familiari. Traversetolo, 21 dicembre 2016



L'Assistenza Pubblica «Croce Azzurra» partecipa con sentimenti di profondo cordoglio al dolore dell'Ing. Carlo Bocchi e famigliari per la scomparsa della mamma signora Elisa



porgendo sentite condoglianze. Traversetolo, 21 dicembre 2016



Cara Lisetta



la ricorderemo sempre e la ringraziamo per la sua gentilezza e disponibilità.



Livia e Manuela Maggiali. Traversetolo, 21 dicembre 2016



Stefano, Stefania, Roberto Pelizziari e famiglie partecipano commossi al dolore di Carlo e famigliari per la perdita della mamma Elisa Traversetolo, 21 dicembre 2016



Le famiglie di Via Galilei sono vicine a Carlo e famigliari per la perdita della cara mamma Elisa



e porgono sentite condoglianze. Traversetolo, 21 dicembre 2016



Ci stringiamo con affetto a Carlo e famiglia per la perdita della mamma Elisa



Donnino, Angelo, Claudia, Angelo, Giovanna, Fabrizio, Marzia, Roberto, Enrica, Giuseppina, Tranquillo. Traversetolo, 21 dicembre 2016



I collaboratori dello studio Federico, Gerardo, Stefano, Andrea si uniscono al dolore dell'Ing. Carlo e famigliari per la perdita della signora Elisa Traversetolo, 21 dicembre 2016



Siamo vicini a Carlo e alla sua famiglia per la perdita della cara mamma Elisa



Gli amici Giovanna Pietro, Linda Luigi, Paola Ermanno, Rossana Angelo, Marta. Traversetolo, 21 dicembre 2016



La famiglia Stefano Cavatorta porge sentite condoglianze ai familiari per la perdita della cara Elisa Traversetolo, 21 dicembre 2016



Giuseppe Guarnieri e figli e famiglie sono vicini all'Ing. Bocchi per la perdita dell'amata mamma signora Elisa Traversetolo, 21 dicembre 2016